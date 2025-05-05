Австрійська компанія купує третій за величиною банк Польщі за майже 7 млрд євро

Австрійський холдінг Erste Group Bank AG погодився придбати значну частину операцій Banco Santander SA у Польщі приблизно за 7 мільярдів євро (7,9 мільярда доларів). Це дозволяє Erste закріпити свою роль найбільшого кредитора в Центральній та Східній Європі.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що Erste купує 49% акцій в польському банку Santander Bank Polska за 6,8 млрд євро та отримає повне право власності на підрозділ управління активами іспанського кредитора в Польщі приблизно за 200 млн євро.

Це поглинання значно зміцнює позиції Erste як найбільшого кредитора в Центрально-Східній Європі. Крім того, ця угода стала виконанням обіцянки CEO Erste Пітера Босека щодо виходу на польський ринок менш ніж за рік після його призначення. Для Santander під керівництвом голови правління Ани Ботін продаж польського банку є черговим кроком у їхній стратегії переорієнтації з Європи на Америку.

Очікується, що угода буде завершена до кінця 2025 року, що, за заявою Santander, принесе їм близько 2 млрд євро чистого приросту капіталу та підвищить коефіцієнт CET1 приблизно на 1%, пише Bloomberg.

Erste обслуговує понад 16 млн клієнтів у семи європейських країнах. Польський Santander дозволить збільшити клієнтську базу приблизно до 23 млн клієнтів.

Нагадаємо, у квітні клієнти ПриватБанку отримували з Польщі на картки в середньому 250 переказів щодоби, тоді як у березні в середньому до 100 переказів на день.