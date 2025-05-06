Світовий виробник взуття Skechers переходить до нових власників за $9,4 млрд

Американо-бразильська інвестиційна група 3G Capital уклала угоду про придбання американської взуттєвої компанії Skechers. Загальна сума становитиме $9,4 млрд, що стало відповіддю взуттєвого виробника на зростаючі ризики, пов'язані з торговельною політикою адміністрації Трампа.

Про це пише Financial Times.

Згідно з умовами угоди, акціонери Skechers матимуть право викупу акцій за ціною 63 долари, що на 30% вище середньозваженої ціни акцій Skechers за останні 15 днів. Як варіант, акціонери можуть отримати 57 доларів готівкою плюс частку в нещодавно приватній материнській компанії, яка контролюватиме взуттєву групу.

Зазначається, що генеральний директор Роберт Грінберг, який заснував Skechers у 1992 році, продовжить керувати фірмою разом з існуючою командою менеджерів. Його син Майкл Грінберг залишиться президентом, а фірма збереже свою штаб-квартиру в Каліфорнії.

Завершення угоди очікується в третьому кварталі поточного року. Рада директорів Skechers одноголосно підтримала це рішення.

Тарифи Трампа вплинули на виробництво Skechers

Рішення про продаж стало кульмінацією кризи, спровокованої діями адміністрації президента США Дональда Трампа. У травні Skechers відмовилася від річного прогнозу, пославшись на непередбачуваність торгової політики.

Виробники взуття, що розміщують основні потужності в Китаї та Південно-Східній Азії, зазнали значних збитків через тарифи, запроваджені Трампом, зокрема, 145-відсоткове мито на імпорт з Китаю. У 2024 році 38% світових продажів Skechers припали на США, тоді як виробництво переважно зосереджено в Китаї та В'єтнамі.

Що відомо про 3G Capital

3G Capital існує з 2004 року, нею керують Алекс Берінг (співзасновник і співкерівний партнер) та Деніел Шварц (співкерівний партнер).

На початку 2000-х бразильські засновники 3G Capital Жорже Паулу Леманн, Альберто Сікупіра та Марсель Теллес брали участь у злитті AmBev та Interbrew в InBev, який пізніше придбав Anheuser-Busch, сформувавши AB InBev — найбільшу пивоварну компанію у світі. Також 3G Capital є співвласником ресторанної холдингової компанії Restaurant Brands International (Burger King, Tim Hortons, Popeyes).

Нагадаємо, для американців суттєво зросли ціни товарів на китайському маркетплейсі Temu, деяка продукція здорожчала майже удвічі. Нові мита Дональда Трампа на імпорт з КНР можуть знизити купівельну спроможність громадян США.