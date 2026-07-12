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Мировой спрос на электромобили растет четвертый месяц подряд

электромобиль
Мировой спрос на электромобили растет четвертый месяц подряд / Depositphotos

Глобальные регистрации электромобилей и plug-in гибридов в июне выросли на 7% в годовом исчислении — до 2 млн единиц. Мировой спрос увеличивается четвертый месяц подряд благодаря сильному росту в Европе, в то время как Китай и Северная Америка показали спад.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По итогам первого полугодия глобальные регистрации электрических и гибридных автомобилей с подзарядкой от сети выросли на 2%.

Быстрее всего рынок рос в Европе. В июне регистрации электромобилей и plug-in гибридов в регионе увеличились на 31% — примерно до 530 тыс. единиц. Это явилось рекордным показателем для июня.

В Benchmark Mineral Intelligence отмечают, что Европа остается основным драйвером роста глобального рынка электромобилей.

В то же время в Китае регистрации снизились на 11% — около 1 млн автомобилей. Несмотря на это, китайские автопроизводители продолжают расширять присутствие на внешних рынках на фоне более слабого внутреннего спроса.

В Северной Америке регистрация электромобилей и plug-in гибридов сократилась на 13%. Одной из причин явилось завершение действия налоговых льгот на электромобили в США.

В то же время в Украине спрос на электромобили упал вдвое. В первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 15221 электромобиль, что в половину меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко