Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

+0,04

EUR

50,88

+0,18

Готівковий курс:

USD

44,60

44,52

EUR

51,25

51,08

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Світовий попит на електромобілі зростає четвертий місяць поспіль

електромобіль
Світовий попит на електромобілі зростає четвертий місяць поспіль / Depositphotos

Глобальні реєстрації електромобілів і plug-in гібридів у червні зросли на 7% у річному вимірі — до 2 млн одиниць. Світовий попит збільшується четвертий місяць поспіль завдяки сильному зростанню в Європі, тоді як Китай і Північна Америка показали спад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За підсумками першого півріччя глобальні реєстрації електричних та гібридних авто з підзарядкою від мережі зросли на 2%.

Найшвидше ринок зростав у Європі. У червні реєстрації електромобілів і plug-in гібридів у регіоні збільшилися на 31% — до приблизно 530 тис. одиниць. Це стало рекордним показником для червня.

У Benchmark Mineral Intelligence зазначають, що Європа залишається головним драйвером зростання глобального ринку електромобілів.

Водночас у Китаї реєстрації знизилися на 11% — до близько 1 млн автомобілів. Попри це, китайські автовиробники продовжують розширювати присутність на зовнішніх ринках на тлі слабшого внутрішнього попиту.

У Північній Америці реєстрації електромобілів і plug-in гібридів скоротилися на 13%. Однією з причин стало завершення дії податкових пільг на електромобілі у США.

Водночас в Україні попит на електромобілі впав удвічі. У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 15 221 електромобіль, що в половину менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко