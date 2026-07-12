Світовий попит на електромобілі зростає четвертий місяць поспіль

Глобальні реєстрації електромобілів і plug-in гібридів у червні зросли на 7% у річному вимірі — до 2 млн одиниць. Світовий попит збільшується четвертий місяць поспіль завдяки сильному зростанню в Європі, тоді як Китай і Північна Америка показали спад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За підсумками першого півріччя глобальні реєстрації електричних та гібридних авто з підзарядкою від мережі зросли на 2%.

Найшвидше ринок зростав у Європі. У червні реєстрації електромобілів і plug-in гібридів у регіоні збільшилися на 31% — до приблизно 530 тис. одиниць. Це стало рекордним показником для червня.

У Benchmark Mineral Intelligence зазначають, що Європа залишається головним драйвером зростання глобального ринку електромобілів.

Водночас у Китаї реєстрації знизилися на 11% — до близько 1 млн автомобілів. Попри це, китайські автовиробники продовжують розширювати присутність на зовнішніх ринках на тлі слабшого внутрішнього попиту.

У Північній Америці реєстрації електромобілів і plug-in гібридів скоротилися на 13%. Однією з причин стало завершення дії податкових пільг на електромобілі у США.

Водночас в Україні попит на електромобілі впав удвічі. У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 15 221 електромобіль, що в половину менше, ніж за аналогічний період 2025 року.