Мировые акции стабилизировались после четырех дней роста на фоне надежд на ФРС

После четырех дней подряд роста, спровоцированного ожиданиями более быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), Индекс мировых акций MSCI All Country World остается стабильным.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Ожидание смягчения политики ФРС

Стабильность на рынках отражает усиление ожиданий смягчения монетарной политики ФРС. Денежные рынки сейчас оценивают примерно 80% вероятность снижения ставки на четверть пункта следующего месяца и склоняются к еще трем сокращениям до конца 2026 года. Это значительное изменение: чуть больше недели назад трейдеры прогнозировали всего три сокращения в целом.

Благодаря этому восстановлению индекс MSCI All Country World сократил свое падение за ноябрь до 0,4%; не более недели назад месячное падение составило почти 4%. Это сигнализирует о новом оптимизме после того, как опасения по поводу завышенных оценок технологических компаний ударили по акциям в начале месяца.

Реакция рынков и биткойна

Восточные рынки продемонстрировали незначительную динамику, поскольку рынки США были закрыты в День благодарения, а фьючерсы на S&P 500 оставались стабильными.

Среди признаков возвращения склонности к риску стало то, что цена биткойна впервые за неделю превысила 91 000 долларов. Доллар приостановил двухдневное понижение, а золото колебалось.

Динамика региональных рынков

Азия: Японские и южнокорейские акции превзошли своих региональных конкурентов. Рост на обоих рынках возглавили акции технологических компаний.

Японские и южнокорейские акции превзошли своих региональных конкурентов. Рост на обоих рынках возглавили акции технологических компаний. Европа: Немецкий индекс DAX вырос на 0,3% Акции производителя спортивной одежды Puma SE подскочили на 13% на фоне заинтересованности в поглощении.

Немецкий индекс DAX вырос на 0,3% Акции производителя спортивной одежды Puma SE подскочили на 13% на фоне заинтересованности в поглощении. Великобритания: Британские акции частично отыграли предыдущий рост, произошедший после объявления осеннего бюджета. Хотя канцлер казначейства Рейчел Ривз заложила больший фискальный буфер, необходимые меры по повышению налогов бросили тень на перспективы экономического роста. Фунт стерлингов и индекс FTSE 100 практически не изменились.

В то же время акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WSE) стремительно дорожают 24 ноября на фоне новостей о достигнутом прогрессе на переговорах между украинской и американской делегацией в Женеве о мирном плане администрации президента США Дональда Трампа.