Акции украинских компаний стремительно дорожают на фоне прогресса в мирных переговорах

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WSE) стремительно дорожают 24 ноября на фоне новостей о достигнутом прогрессе на переговорах между украинской и американской делегацией в Женеве по мирному плану администрации президента США Дональда Трампа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным биржи, курс акций крупнейшего в стране производителя сахара агрохолдинга "Астарта" увеличился на 4,95%, Milkiland – на 12,50%, агрохолдингов KSG-Agro, ИМК и "Агротон" – на 9,79%, 4,69% и 15,16%.

Акции Coal Energy выросли в цене на 13,07%, а крупнейшего украинского производителя масла – агрохолдинга "Кернел" прибавили 5,75%.

На Лондонской бирже (LSE) акции горнорудной компании Ferrexpo подскочили в цене на 24,78%, в то время как акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП подорожали на 6,41%.

Напомним, в воскресенье, 23 ноября 2025 года, в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам "мирного плана" для прекращения войны. По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ.

21 ноября украинские акции на Варшавской фондовой бирже показали значительный рост после появления подробностей нового мирного плана США.

Горки с украинскими ценными бумагами

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.

После победы Дональда Трампа осенью прошлого года он сначала вырос примерно с 240 пунктов до 350 пунктов, а с середины февраля на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640-650 пунктов.

Но после потери оптимизма по быстрому достижению мирного соглашения упал на 6,88% - до 531,24 пункта.