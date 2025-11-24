Запланована подія 2

Акції українських компаній стрімко дорожчають на тлі прогресу у мирних переговорах

біржа
Ціна українських акцій на біржах у Варшаві та Лондоні підскочила на 4-25% на новинах про мирний план / Shutterstock

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) стрімко дорожчають 24 листопада на тлі новин про досягнутий прогрес на переговорах між українською та американською делегацією у Женеві щодо мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними біржі, курс акцій найбільшого в країні виробника цукру агрохолдингу "Астарта" збільшився на 4,95%, Milkiland – на 12,50%, агрохолдингів KSG-Agro, ІМК та "Агротон" – на 9,79%, 4,69% та 15,16%.

Акції Coal Energy виросли в ціні на 13,07%, а найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел" додали 5,75%.

На Лондонській біржі (LSE) акції гірничорудної компанії Ferrexpo підскочили в ціні на 24,78%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП подорожчали на 6,41%.

Нагадаємо, у неділю, 23 листопада 2025 року, у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів "мирного плану" для припинення війни. За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.

21 листопада українські акції на Варшавській фондовій біржі продемонстрували значне зростання після появи подробиць нового мирного плану США. 

Гірки з українськими цінними паперами

Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

 Після перемоги Дональда Трампа восени минулого року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів.

Але після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення мирної угоди впав на 6,88% – до 531,24 пунктів. 

Автор:
Світлана Манько