Світові акції стабілізувалися після чотирьох днів зростання на тлі надій на ФРС

Після чотирьох днів поспіль зростання, спровокованого очікуваннями швидшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС), Індекс світових акцій MSCI All Country World залишається стабільним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Очікування пом'якшення політики ФРС

Стабільність на ринках відображає посилення очікувань щодо пом'якшення монетарної політики ФРС. Грошові ринки зараз оцінюють приблизно 80% ймовірність зниження ставки на чверть пункту наступного місяця та схиляються до ще трьох скорочень до кінця 2026 року. Це значна зміна: трохи більше тижня тому трейдери прогнозували лише три скорочення загалом.

Завдяки цьому відновленню, індекс MSCI All Country World скоротив своє падіння за листопад до 0,4%; трохи більше тижня тому місячне падіння становило майже 4%. Це сигналізує про новий оптимізм після того, як побоювання щодо завищених оцінок технологічних компаній вдарили по акціях на початку місяця.

Реакція ринків та біткойна

Східні ринки продемонстрували незначну динаміку, оскільки ринки США були закриті на День подяки, а ф'ючерси на S&P 500 залишалися стабільними.

Серед ознак повернення схильності до ризику стало те, що ціна біткойна вперше за тиждень перевищила 91 000 доларів. Долар призупинив дводенне зниження, а золото коливалося.

Динаміка регіональних ринків

Азія: Японські та південнокорейські акції перевершили своїх регіональних конкурентів. Зростання на обох ринках очолили акції технологічних компаній.

Японські та південнокорейські акції перевершили своїх регіональних конкурентів. Зростання на обох ринках очолили акції технологічних компаній. Європа: Німецький індекс DAX зріс на 0,3%. Акції виробника спортивного одягу Puma SE підскочили на 13% на тлі зацікавленості у поглинанні.

Німецький індекс DAX зріс на 0,3%. Акції виробника спортивного одягу Puma SE підскочили на 13% на тлі зацікавленості у поглинанні. Велика Британія: Британські акції частково відіграли попереднє зростання, яке відбулося після оголошення осіннього бюджету. Хоча канцлер казначейства Рейчел Рівз заклала більший фіскальний буфер, необхідні заходи щодо підвищення податків кинули тінь на перспективи економічного зростання. Фунт стерлінгів та індекс FTSE 100 майже не змінилися.

Водночас акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) стрімко дорожчають 24 листопада на тлі новин про досягнутий прогрес на переговорах між українською та американською делегацією у Женеві щодо мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа.