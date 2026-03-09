Запланована подія 2

Мировые цены на газ могут возрасти из-за проблем с поставками из Катара

Производство СПГ в Катаре остановлено – глобальные поставки сокращаются

Остановка производства СПГ (сжиженного природного газа) в Катаре может ликвидировать прогнозируемый на 2026 год мировой профицит поставок газа. Это может привести к повышению цен на сжиженный газ на мировых рынках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Morgan Stanley.

Сбой в поставках СПГ из Катара ликвидирует мировой профицит

Аналитики, среди которых Дэвин Макдермотт, отмечают, что любое продолжение простоя более месяца "быстро приведет к дефициту".

США, Катар и Австралия лидируют в поставках СПГ и в прошлом году эти три страны обеспечили более 60% мирового рынка сжиженного газа.

Катарский завод СПГ Ras Laffan, крупнейший в мире, пока не получил повреждений после беспрецедентного закрытия на прошлой неделе, что привело к почти удвоению цен. Возобновление работы и возобновление поставок может занять недели или месяцы, сообщил министр энергетики Катара газете Financial Times.

До войны с Ираном Morgan Stanley прогнозировал, что глобальный рынок СПГ объемом около 420 миллионов тонн в год будет иметь избыток до 6 миллионов тонн в 2026 году из-за запуска новых проектов в США и других странах. Если производство в Катаре не возобновится в ближайшие недели, цены на СПГ могут быстро вырасти до 30 долларов за миллион британских тепловых единиц и больше.

Кроме того, Morgan Stanley перенес прогнозируемые первые поставки из проекта расширения North Field Катара на первый квартал 2027 года, сократив примерно на 1 миллион тонн прогнозируемое предложение СПГ на 2026 год.

Напомним, мировой нефтяной рынок переживает сильнейший скачок цен со времен пандемии. из-за войны США и Ирана и блокада Ормузского пролива в Украине резко дорожает горючее. Эксперты говорят, что уже на этой неделе цена дизеля в Украине может приблизиться к психологической отметке 80 грн/л.

Автор:
Ольга Опенько