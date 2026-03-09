Світові ціни на газ можуть зрости через проблеми з поставками з Катару

Зупинка виробництва СПГ( скрапленого природного газу) у Катарі може ліквідувати прогнозований на 2026 рік світовий профіцит поставок газу. Це може призвести до підвищення цін на скраплений газ на світових ринках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Morgan Stanley.

Збій у постачаннях СПГ з Катару ліквідує світовий профіцит

Аналітики, серед яких Девін Макдермотт, зазначають, що будь-яке продовження простою понад місяць "швидко призведе до дефіциту".

США, Катар і Австралія лідирують у постачанні СПГ і минулого року ці три країни забезпечили понад 60% світового ринку скрапленого газу.

Катарський завод СПГ Ras Laffan, найбільший у світі, наразі не зазнав пошкоджень після безпрецедентного закриття минулого тижня, що призвело до майже подвоєння цін. Відновлення роботи та поновлення поставок може зайняти тижні або навіть місяці, повідомив міністр енергетики Катару газеті Financial Times.

До війни з Іраном Morgan Stanley прогнозував, що глобальний ринок СПГ обсягом близько 420 мільйонів тонн на рік матиме надлишок до 6 мільйонів тонн у 2026 році через запуск нових проєктів у США та інших країнах. Якщо виробництво у Катарі не відновиться найближчими тижнями, ціни на СПГ можуть швидко зрости до 30 доларів за мільйон британських теплових одиниць і більше.

Крім того, Morgan Stanley переніс прогнозовані перші поставки з проєкту розширення North Field Катару на перший квартал 2027 року, скоротивши приблизно на 1 мільйон тонн прогнозовану пропозицію СПГ на 2026 рік.

Нагадаємо, світовий нафтовий ринок переживає найсильніший стрибок цін із часів пандемії. Через війну США та Ірану та блокаду Ормузької протоки в Україні різко дорожчає пальне. Експерти кажуть, що вже на цьому тижні ціна дизелю в Україні може наблизитись до психологічної позначки 80 грн/л.