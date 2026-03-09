Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Світові ціни на газ можуть зрости через проблеми з поставками з Катару

трубопровід
Виробництво СПГ у Катарі зупинено - глобальні поставки скорочуються

Зупинка виробництва СПГ( скрапленого природного газу) у Катарі може ліквідувати прогнозований на 2026 рік світовий профіцит поставок газу. Це може призвести до підвищення цін на скраплений газ на світових ринках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Morgan Stanley.

Збій у постачаннях СПГ з Катару ліквідує світовий профіцит

Аналітики, серед яких Девін Макдермотт, зазначають, що будь-яке продовження простою понад місяць "швидко призведе до дефіциту".

США, Катар і Австралія лідирують у постачанні СПГ і минулого року ці три країни забезпечили понад 60% світового ринку скрапленого газу.

Катарський завод СПГ Ras Laffan, найбільший у світі, наразі не зазнав пошкоджень після безпрецедентного закриття минулого тижня, що призвело до майже подвоєння цін. Відновлення роботи та поновлення поставок може зайняти тижні або навіть місяці, повідомив міністр енергетики Катару газеті Financial Times.

До війни з Іраном Morgan Stanley прогнозував, що глобальний ринок СПГ обсягом близько 420 мільйонів тонн на рік матиме надлишок до 6 мільйонів тонн у 2026 році через запуск нових проєктів у США та інших країнах. Якщо виробництво у Катарі не відновиться найближчими тижнями, ціни на СПГ можуть швидко зрости до 30 доларів за мільйон британських теплових одиниць і більше.

Крім того, Morgan Stanley переніс прогнозовані перші поставки з проєкту розширення North Field Катару на перший квартал 2027 року, скоротивши приблизно на 1 мільйон тонн прогнозовану пропозицію СПГ на 2026 рік.

Нагадаємо, світовий нафтовий ринок переживає найсильніший стрибок цін із часів пандемії. Через війну США та Ірану та блокаду Ормузької протоки в Україні різко дорожчає пальне. Експерти кажуть, що вже на цьому тижні ціна дизелю в Україні може наблизитись до психологічної позначки 80 грн/л.

Автор:
Ольга Опенько