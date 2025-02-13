Мировые цены на нефть падают на фоне потенциального мирного соглашения о прекращении войны в Украине

Цены на нефть в четверг упали примерно на 1% на фоне ожиданий, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ положит конец санкциям, нарушившим потоки поставок. Запасы сырой нефти в США выросли.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 81 цент или на 1,1% до $74,37 за баррель, а сырая нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 81 цент или на 1,1% до $70.

В среду, 12 февраля, цены на нефть марки Brent и WTI упали более чем на 2% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе отдельных телефонных разговоров с ним выразили стремление к миру. Лидер Соединенных Штатов поручил высшим должностным лицам начать переговоры о прекращении войны.

Россия является третьим по величине производителем нефти в мире, и санкции, введенные против ее экспорта сырой нефти в результате вторжения в Украину почти три года назад, способствовали росту цен.

Аналитики ANZ в четверг, 13 февраля, в своей заметке заявили, что цены на нефть снизились на фоне новостей о возможных мирных переговорах. Они выразили "оптимизм по снижению рисков для поставок сырой нефти", указав на влияние санкций США и ЕС, снижающих добычу в России.

"Признаки сокращения поставок в последние недели подталкивали цены на нефть вверх. Санкции США в отношении российских нефтяных компаний, как говорится, усугубили ситуацию", — заявили они.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), рост запасов сырой нефти в США, крупнейшем потребителе сырой нефти в мире, также оказывал давление на рынок. Запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось. По данным EIA, запасы сырой нефти выросли на 4,1 млн баррелей до 427,9 млн баррелей за прошедшую неделю.

"Недавний спад цен на фьючерсы на сырую нефть был вслед за периодом последовательного наращивания запасов. Геополитические события, такие как предложения по прекращению конфликта в Украине, могут оказывать дополнительное давление на цены сырой нефти", — сказал Даррен Лим, стратег сырьевых товаров в Phillip Nova.

Кроме того, заявления Трампа ввести дополнительные пошлины против торговых партнеров США также повлияли на цены на фоне инфляционных опасений и опасений, что это может привести к снижению экономического роста и, следовательно, спроса на нефть.

Трамп заявил, что введет ответные пошлины для всех стран, взимающих пошлины по импорту из США. Этот шаг усиливает опасения расширения мировой торговой войны и грозит ускорить инфляцию в США.

При этом Россия может быть вынуждена сократить добычу нефти в ближайшие месяцы, поскольку санкции США затрудняют ей доступ к танкерам для поставок в Азию. Кроме того, атаки украинских беспилотников парализуют работу ее нефтеперерабатывающих заводов.

В прошлом месяце США ввели санкции против 180 российских танкеров, а Киев усилил атаки беспилотников, чтобы улучшить свои позиции на переговорах о прекращении войны в Украине. Трамп заявил, что прекращение конфликта является приоритетом и он может ввести новые санкции против России, если цель не будет достигнута.

Напомним, 10 февраля сообщалось, что нефть в мире дешевеет третью неделю подряд. поскольку инвесторы обеспокоены возобновлением тарифной войны между Китаем и США. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время нефтяные рынки будут нестабильными .