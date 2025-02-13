Світові ціни на нафту падають на тлі потенційної мирної угоди щодо припинення війни в Україні

Ціни на нафту в четвер впали приблизно на 1% на тлі очікувань, що потенційна мирна угода між Україною та РФ покладе край санкціям, які порушили потоки поставок. Запаси сирої нафти у США зросли.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 81 цент, або на 1,1%, до $74,37 за барель, а сира нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 81 цент, або на 1,1%, до $70.

Зазначається, що у середу, 12 лютого, ціни на нафту марки Brent і WTI впали більш ніж на 2% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський у ході окремих телефонних розмов з ним висловили прагнення до миру. Лідер Сполучених Штатів доручив найвищим посадовцям розпочати переговори про припинення війни.

Росія є третім за величиною виробником нафти у світі, і санкції, запроваджені проти її експорту сирої нафти внаслідок вторгнення в Україну майже три роки тому, сприяли зростанню цін.

Аналітики ANZ у четвер, 13 лютого, у своїй замітці заявили, що ціни на нафту знизилися на тлі новин про можливі мирні переговори. Вони висловили "оптимізм щодо зниження ризиків для постачання сирої нафти", вказавши на вплив санкцій США та ЄС, які знижують видобуток у Росії.

"Ознаки скорочення поставок в останні тижні підштовхували ціни на нафту вгору. Санкції США щодо російських нафтових компаній, як кажуть, посилили ситуацію", — заявили вони.

Як показали дані Управління енергетичної інформації (EIA), зростання запасів сирої нафти в США, найбільшому споживачі сирої нафти у світі, також чинило тиск на ринок. Запаси сирої нафти в США зросли більше, ніж очікувалося. За даними EIA, запаси сирої нафти зросли на 4,1 млн барелів до 427,9 млн барелів за минулий тиждень.

"Нещодавній спад цін на ф'ючерси на сиру нафту був за періодом послідовного нарощування запасів. Геополітичні події, такі як пропозиції щодо припинення конфлікту в Україні, можуть чинити додатковий тиск на ціни сирої нафти", — сказав Даррен Лім, стратег із сировинних товарів у Phillip Nova.

Крім того, заяви Трампа запровадити додаткові мита проти торгових партнерів США також вплинули на ціни на тлі інфляційних побоювань та побоювань, що це може призвести до зниження економічного зростання і, отже, попиту на нафту.

Трамп заявив, що введе мита у відповідь для всіх країн, які стягують мита з імпорту зі США. Цей крок посилює побоювання щодо розширення світової торгової війни та загрожує прискорити інфляцію у США.

При цьому, Росія може бути змушена скоротити видобуток нафти протягом найближчих місяців, оскільки санкції США ускладнюють їй доступ до танкерів для постачання в Азію. Крім того, атаки українських безпілотників паралізують роботу її нафтопереробних заводів.

Минулого місяця Сполучені Штати ввели санкції проти 180 російських танкерів, а Київ посилив атаки безпілотників, щоб покращити свої позиції на переговорах про припинення війни в Україні. Трамп заявив, що припинення конфлікту є пріоритетом і він може ввести нові санкції проти Росії, якщо мети не буде досягнуто.

Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що нафта у світі дешевшає третій тиждень поспіль оскільки інвестори занепокоєні відновленням тарифної війни між Китаєм та США. Експерти прогнозують, що найближчим часом нафтові ринки будуть нестабільними.