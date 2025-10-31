Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,00

41,90

EUR

48,90

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мировые цены на нефть падают на фоне укрепления доллара и роста предложения

нефть, добыча нефти
Нефть дешевеет на мировом рынке. / Shutterstock

Мировые цены на нефть направляются к третьему месяцу подряд снижению. 31 октября фьючерсы на эталонную марку Brent снизились на 0,6% (на 38 центов) до $64,62 за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) упала на 0,6% (на 38 центов) до $60,19 за баррель.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Укрепление доллара США, который приблизился к трехмесячному максимуму по отношению к основным валютам, делает покупку нефти дороже для международных покупателей.

Промышленная активность в Китае сокращается седьмой месяц в октябре, что сигнализирует о более слабом спросе.

Ожидается, что цены на Brent и WTI упадут примерно на 3,5% по итогам октября. Это связано с тем, что страны-члены ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники) наращивают добычу, стремясь сохранить долю рынка.

Увеличение поставок также смягчает влияние западных санкций на экспорт российской нефти в Китай и Индию. Восемь членов ОПЕК уже повысили целевые показатели добычи более чем на 2,7 миллиона баррелей в день.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер, может снизить цену на декабрьскую нефть для азиатских покупателей до многомесячных минимумов из-за значительных запасов. В августе экспорт саудовской сырой нефти достиг шестимесячного максимума (6,407 миллиона баррелей в сутки).

США также установили рекорд: отчет Управления энергетической информации показал добычу 13,6 миллиона баррелей в сутки на прошлой неделе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился начать процесс закупки американских энергоносителей (нефти и газа из Аляски). Однако аналитики скептически оценивают, как торговое соглашение между США и Китаем реально повысит китайский спрос на американские энергоносители.

Напомним, экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.

Автор:
Татьяна Ковальчук