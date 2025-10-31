Мировые цены на нефть падают на фоне укрепления доллара и роста предложения

Мировые цены на нефть направляются к третьему месяцу подряд снижению. 31 октября фьючерсы на эталонную марку Brent снизились на 0,6% (на 38 центов) до $64,62 за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) упала на 0,6% (на 38 центов) до $60,19 за баррель.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Укрепление доллара США, который приблизился к трехмесячному максимуму по отношению к основным валютам, делает покупку нефти дороже для международных покупателей.

Промышленная активность в Китае сокращается седьмой месяц в октябре, что сигнализирует о более слабом спросе.

Ожидается, что цены на Brent и WTI упадут примерно на 3,5% по итогам октября. Это связано с тем, что страны-члены ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники) наращивают добычу, стремясь сохранить долю рынка.

Увеличение поставок также смягчает влияние западных санкций на экспорт российской нефти в Китай и Индию. Восемь членов ОПЕК уже повысили целевые показатели добычи более чем на 2,7 миллиона баррелей в день.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер, может снизить цену на декабрьскую нефть для азиатских покупателей до многомесячных минимумов из-за значительных запасов. В августе экспорт саудовской сырой нефти достиг шестимесячного максимума (6,407 миллиона баррелей в сутки).

США также установили рекорд: отчет Управления энергетической информации показал добычу 13,6 миллиона баррелей в сутки на прошлой неделе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился начать процесс закупки американских энергоносителей (нефти и газа из Аляски). Однако аналитики скептически оценивают, как торговое соглашение между США и Китаем реально повысит китайский спрос на американские энергоносители.

Напомним, экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.