Світові ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара та зростання пропозиції

Світові ціни на нафту прямують до третього місяця поспіль зниження. 31 жовтня ф'ючерси на еталонну марку Brent знизилися на 0,6% (на 38 центів) до $64,62 за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) впала на 0,6% (на 38 центів) до $60,19 за барель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Зміцнення долара США, який наблизився до тримісячного максимуму відносно основних валют, робить купівлю нафти дорожчою для міжнародних покупців.

Промислова активність у Китаї скорочується сьомий місяць поспіль у жовтні, що сигналізує про слабший попит.

Очікується, що ціни на Brent та WTI впадуть приблизно на 3,5% за підсумками жовтня. Це пов'язано з тим, що країни-члени ОПЕК+ (Організація країн-експортерів нафти та її союзники) нарощують видобуток, прагнучи зберегти частку ринку.

Збільшення поставок також пом'якшує вплив західних санкцій на експорт російської нафти до Китаю та Індії. Вісім членів ОПЕК+ вже підвищили цільові показники видобутку більш ніж на 2,7 мільйона барелів на день.

Саудівська Аравія, найбільший експортер, може знизити ціну на грудневу нафту для азійських покупців до багатомісячних мінімумів через значні запаси. У серпні експорт саудівської сирої нафти досяг шестимісячного максимуму (6,407 мільйона барелів на добу).

США також встановили рекорд: звіт Управління енергетичної інформації показав видобуток 13,6 мільйона барелів на добу минулого тижня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився розпочати процес закупівлі американських енергоносіїв (нафти та газу з Аляски). Однак аналітики скептично оцінюють, наскільки торговельна угода між США та Китаєм реально підвищить китайський попит на американські енергоносії.

Нагадаємо, експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення через вплив західних санкцій та українських атак по нафтопереробним заводам.