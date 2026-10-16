Мировые цены на сухое молоко растут: украинские производители могут нарастить доходы

Рост мировых цен на обезжиренное сухое молоко открывает для украинских производителей возможности увеличить доходы. Наиболее привлекательным направлением экспорта остается ЕС, однако объем поставок сдерживает исчерпание квоты. В то же время производство и экспорт казеина сокращаются из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

ЕС остается наиболее привлекательным рынком для экспорта

Спрос на обезжиренное сухое молоко поддерживает активность украинских экспортеров даже осенью. Производители заключают новые контракты, ориентируясь, прежде всего, на европейское направление. В то же время покупатели в Азии более сдержанно реагируют на повышение цен.

Несмотря на благоприятную конъюнктуру, существенного увеличения экспорта пока не произошло. По итогам трех кварталов объемы поставок СОМ почти не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, высокие мировые цены пока не привели к заметному росту украинского экспорта.

Дополнительным фактором, усложняющим ситуацию на молочном рынке, является менее благоприятная конъюнктура в сегменте сливочного масла.

Производство казеина сокращается

В отличие от рынка сухого обезжиренного молока ситуация с казеином остается сложной. Из-за недостаточно привлекательных цен производители направляют молочное сырье на изготовление сухого молока. Это приводит к сокращению производства казеина и уменьшению его экспорта.

По итогам трех кварталов внешние поставки казеина заметно снизились по сравнению с прошлым годом.

Экспорт сухого цельного молока сдержан

Ограниченные возможности для повышения цен на внешних рынках сдерживают и экспорт сухого цельного молока. В то же время, внутренний спрос, в частности со стороны крупных международных кондитерских компаний, позволяет производителям реализовывать продукцию на более выгодных условиях.

Следовательно, ситуация на рынке сухих молочных продуктов остается неоднородной. Высокие мировые цены создают возможности для украинских производителей сухого обезжиренного молока, в то время как казеин и сухое цельное молоко сталкиваются с менее благоприятными рыночными условиями.

Напомним, из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении.