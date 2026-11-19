После падения до самого низкого уровня за 14 месяцев золото 19 ноября начало дорожать: инвесторы воспользовались понижением цен и стали активнее покупать металл. Однако сильный доллар и ожидание повышения ставок в США сдерживают дальнейший рост его стоимости.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Спотовая цена золота выросла на 0,2% - до $3 730,61 за унцию по состоянию на 09:21 по Гринвичу. В ходе торгов она опускалась до $3 693,13 – самого низкого уровня с сентября 2025 года. В то же время, американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,3% – до $3 732,70.

Согласно данным Всемирного совета золота, на момент написания материала цена этого драгоценного металла составляла $3 727,25 за унцию.

"Сегодняшний шаг больше похож на покрытие коротких позиций и поиск выгодных предложений после падения на 3% до 14-месячного минимума, чем на изменение общих черт, включающих сильный доллар, высокую доходность и "ястребиный" наклон ФРС", - отметил рыночный аналитик Audacity Capital.

По его словам, большая часть падения золота прошла еще до публикации протокола заседания Федеральной резервной системы США. Это свидетельствует о том, что инвесторы уже учитывали возможность более жесткой политики американского центробанка.

По словам аналитиков автралийского банка ANZ, ужесточение риска жесткой политики ФРС может спровоцировать продажи золота. "Авторизованные активы в ETF, обеспеченные золотом, остаются на высоком уровне, что оставляет простор для ликвидации", - отметили в финучреждении.

На фоне динамики золота изменились цены и на другие драгметаллы: спотовое серебро выросло на 0,1% до $45,07; платина - на 0,9% до $1 382,85; палладий - на 0,8% до $955,83.

Какая цена на золото в Украине?

По состоянию на 19 ноября 2026 цена золота в Украине составляет 5 574,35 гривны (122 долларов США) за грамм. Стоимость металла снизилась почти на доллар по сравнению с прошлым днем.

Цена на золото в Украине на середину ноября демонстрирует понижение по сравнению с большей частью октября. Это обусловлено падением мировых котировок на драгоценный металл, из-за чего октябрь показал один из самых плохих результатов для золота за длительное время (падение на мировых рынках составило около 3,7%).

Ранее сообщалось, что центральные банки мира приобрели 321 тонну золота в третьем квартале 2026 года. Это на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В целом с начала года центробанки пополнили запасы на 675 тонн — на 6% больше, чем в прошлом.