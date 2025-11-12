Мировые продажи электромобилей в октябре выросли на 23%: в каких странах наибольший спрос

Мировые продажи полностью электрических и гибридных автомобилей с подзарядкой от сети выросли на 23% в октябре до 1,9 млн единиц. Этот значительный рост был обусловлен высоким спросом на основных рынках, хотя и со значительными региональными отличиями.

По данным исследовательской компании Rho Motion, продажи в Китае выросли примерно до 1,3 миллиона автомобилей. Продажи в Европе выросли на 36% до 372 786 единиц, тогда как продажи в Северной Америке упали на 41% до 100 370. Реализация электрокаров в остальных странах мира выросла на 37% до 141 368 автомобилей.

Европа возглавила региональный рост продаж электромобилей с сильным спросом в Германии, Франции и Великобритании, в то время как общие продажи снизились, поскольку Европейский Союз одобрил больше проектов по производству аккумуляторов.

Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком, и на него приходится более половины мировых продаж электромобилей, включающих аккумуляторные электромобили и гибриды с подзарядкой от сети.

По словам менеджера данных Rho Motion Чарльза Лестера, паритет цен между электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания в Китае гораздо ближе, чем на европейском или североамериканском рынках.

Северная Америка негативно повлияла на ежемесячные показатели, где продажи электромобилей упали на 41% после рекордных максимумов в августе и сентябре, поскольку спрос снизился по истечении срока действия налоговой льготы в размере 7500 долларов, добавил Лестер.

Электромобили на аккумуляторах остаются намного более дорогими, чем аналогичные модели с двигателями внутреннего сгорания в США, что способствует резкому падению продаж в октябре среди основных автопроизводителей.

"В Европе общий показатель роста с начала года остается относительно высоким, и мы ожидаем высоких продаж до конца года", – отметил Лестер.

"Ожидается, что китайский автомобильный рынок продемонстрирует сильный рост в ноябре и декабре, чему будет способствовать эффект "тяги вперед", поскольку страна переходит с полного освобождения от налога на покупку только со скидкой до 50% для NEV", – сказал он.

Напомним, в октябре 2025 года в Германии продажи электромобилей Tesla значительно упали . Было продано только 750 электрокаров, что составляет менее половины от объемов предыдущего года, когда было реализовано 1607 электромобилей.