Cвітові продажі електромобілів у жовтні зросли на 23%: у яких країнах найбільший попит

Світові продажі повністю електричних та гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі зросли на 23% у жовтні до 1,9 мільйона одиниць. Цей значний ріст був обумовлений високим попитом на основних ринках, хоча й зі значними регіональними відмінностями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними дослідницької компанії Rho Motion, продажі в Китаї зросли приблизно до 1,3 мільйона автомобілів. Продажі в Європі зросли на 36% до 372 786 одиниць, тоді як продажі в Північній Америці впали на 41% до 100 370. Реалізація електрокарів в решті світу зросли на 37% до 141 368 автомобілів.

Європа очолила регіональне зростання продажів електромобілів із сильним попитом у Німеччині, Франції та Великій Британії, тоді як загальні продажі знизилися, оскільки Європейський Союз схвалив більше проєктів з виробництва акумуляторів.

Китай є найбільшим у світі автомобільним ринком і на нього припадає понад половина світових продажів електромобілів, які включають акумуляторні електромобілі та гібриди з підзарядкою від мережі.

За словами менеджера даних Rho Motion Чарльза Лестера, паритет цін між електромобілями та автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння в Китаї набагато ближчий, ніж у європейському чи північноамериканському ринках.

Північна Америка негативно вплинула на щомісячні показники, де продажі електромобілів впали на 41% після рекордних максимумів у серпні та вересні , оскільки попит зменшився після закінчення терміну дії податкової пільги в розмірі 7500 доларів, додав Лестер.

Електромобілі на акумуляторах залишаються набагато дорожчими, ніж аналогічні моделі з двигунами внутрішнього згоряння в США, що сприяє різкому падінню продажів у жовтні серед основних автовиробників.

"У Європі загальний показник зростання з початку року залишається відносно високим, і ми очікуємо високих продажів до кінця року", – зазначив Лестер.

"Очікується, що китайський автомобільний ринок продемонструє сильне зростання у листопаді та грудні, чому сприятиме ефект "тяги вперед", оскільки країна переходить від повного звільнення від податку на покупку до лише 50% знижки для NEV", – сказав він.

