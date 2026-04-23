Многие объекты просто перестали существовать: Буданов рассказал о состоянии энергетики в Украине

Даже в случае немедленного завершения боевых действий, Украина столкнется с серьезными проблемами в энергетическом секторе. Однако к осени страна должна нарастить защиту энергообъектов и генерирующие мощности.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Укринформ", об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов во время выступления на 18-м Киевском Форуме безопасности.

По его словам, многие объекты критической инфраструктуры просто прекратили свое существование из-за систематических атак. Состояние системы пока таково, что простое прекращение огня не решит проблему дефицита мощностей, поскольку потери за годы войны колоссальны.

"Поэтому мы дошли до такого состояния, когда даже если мы прямо сейчас завершим с вами войну, просто сегодня, если ничего не делать, мы будем иметь все равно огромные проблемы, потому что многие объекты просто перестали существовать в энергетической системе. Поэтому имеем сейчас очень сильно спешить, проводить работу до осени. глава ОП.

Буданов подчеркнул, что главная угроза осенью состоит в сочетании двух факторов: сезонного понижения температуры и вероятной активизации российских ударов по энергосистеме.

Руководство государства ставит приоритетной задачей проведение восстановительных работ до начала отопительного сезона.

"Этим всем сейчас занимаются. Хорошая новость в том, что реально этим сейчас занимаются. Плохая новость в том, что потери были нанесены колоссальные, сезон все равно будет непростым. К этому следует готовиться. Однако мы его пройдем", - добавил Буданов.

Напомним, правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.