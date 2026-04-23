Багато об'єктів просто перестали існувати: Буданов розповів про стан енергетики в Україні

Навіть у разі негайного завершення бойових дій Україна зіткнеться з серйозними проблемами в енергетичному секторі. Проте до осені країна має наростити захист енергооб'єктів і генеруючі потужності.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Укрінформ", про це заявив голова Офісу Президента Кирило Буданов під час виступу на 18-му Київському безпековому Форумі.

За його словами, багато об'єктів критичної інфраструктури просто припинили своє існування через систематичні атаки. Стан системи наразі такий, що просте припинення вогню не розв’яже проблему дефіциту потужностей, оскільки втрати за роки війни є колосальними.

"Тому ми дійшли до такого стану, коли навіть якщо ми просто зараз завершимо з вами війну, просто сьогодні, якщо нічого не робити, ми будемо мати все одно величезні проблеми, тому що багато об'єктів просто перестали існувати в енергетичній системі. Тому маємо зараз дуже сильно поспішати, проводити роботу до осені. Оскільки фактор бойових дій у нас береться за основу, що він буде існувати, в нас є час до осені", — зазначив голова ОП.

Буданов наголосив, що головна загроза восени полягає у поєднанні двох факторів: сезонного зниження температури та ймовірної активізації російських ударів по енергосистемі.

Керівництво держави ставить пріоритетним завданням проведення відновлювальних робіт до початку опалювального сезону.

"Цим усім зараз займаються. Хороша новина в тому, що реально цим зараз займаються. Погана новина в тому, що втрати були завдані колосальні, сезон все одно буде непростим. До цього слід готуватись. Проте ми його пройдемо", — додав Буданов.

Нагадаємо, уряд виділив 12,85 млрд грн на підготовку до наступної зими в рамках планів стійкості регіонів. Кошти спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області.