"Много хейта": основатель компании Ecofactor прокомментировал повышение тарифов на зарядку электрокаров

В последние дни сети всколыхнула новость о повышении тарифов на зарядку электромобилей, что вызвало волну возмущения. Основатель компании Ecofactor Сергей Вельчев решил расставить точки над "i" и объяснить "механику" рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Велчева.

Как выросли тарифы?

Авто24 сообщает, что владельцы зарядных комплексов были вынуждены радикально изменить ценники на своих станциях. Главной причиной стало резкое удорожание электроэнергии для коммерческого сектора, что сделало работу по старым прайсам убыточной для бизнеса.

Наиболее болезненные изменения ударили по сегменту скоростных станций. Если раньше зарядить авто можно было по цене 18-20 грн за кВтч, то сейчас на многих локациях введен новый тариф — около 30 грн за кВтч.

По новому тарифу полная зарядка батареи на 60–70 кВтч может стоить почти как заправка небольшого бензинового авто. Такой существенный рост заставляет водителей пересматривать стоимость каждого километра пробега.

Правда, цены изменили не все зарядные станции в стране, однако процесс идет быстро.

Кто устанавливает цену?

Основатель Ecofactor сообщил, что его компания не поднимала цену на электроэнергию для зарядки авто. "Наша платформа - это только инструмент для владельцев станций и операторов (CPO). Именно они устанавливают финальные тарифы. Мы не получаем от этого повышения никаких дополнительных средств", - пояснил он.

По мнению Велчева, причина повышения тарифов на зарядку электромобилей не в желании бизнеса нажиться, а в строгом рынке. Входящая цена электричества для бизнеса в Украине существенно выросла. Операторы, работающие через Ecofactor, – это системные игроки. Они реагируют на изменения рынка быстрее других, чтобы не работать в минус. "По этой причине пользователи видят изменения раньше именно на нашей платформе и негатив часто прилетает в нашу сторону как "виновнику", хотя мы - платформа и сервисный слой между пользователем и владельцами зарядных станций", - пояснил он.

Когда цены начнут падать?

Прогноз на будущее сдержанно оптимистичен. По словам Велчева, рынок должен сравниться уже весной. С началом сезона активной солнечной генерации стоимость электроэнергии обычно снижается, что повлечет и удешевление зарядки для авто.

"Никто не заинтересован держать цену "максимально высокой" – всем нужен адекватный рынок, где инфраструктура работает стабильно: в ноль или с небольшой маржой, но не в минус", - подчеркнул он.

Напомним, рынок автомобильного газа (LPG) в Украине начал реагировать на погодные условия и энергетические вызовы. Дешевые запасы, закупленные еще в декабре, стремительно вымываются, что привело к точечному росту прайсов трейдеров: с 15 по 22 января цена увеличилась на 140 грн/т и составляет 59 180 грн/т.