"Багато хейту": засновник компанії Ecofactor прокоментував підвищення тарифів на заряджання електрокарів

електромобіль, зараяджання, жінка
Зарядити електромобіль в Україні стало дорожче. / Freepik

Останніми днями мережі сколихнула новина про підвищення тарифів на заряджання електромобілів, що викликало хвилю обурення. Засновник компанії Ecofactor Сергій Вельчев вирішив розставити крапки над "і" та пояснити "механіку" ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Велчева.

Як зросли тарифи?

Авто24 повідомляє, що власники зарядних комплексів були змушені радикально змінити цінники на своїх станціях. Головною причиною стало різке здорожчання електроенергії для комерційного сектору, що зробило роботу за старими прайсами збитковою для бізнесу.

Найболючіше зміни вдарили по сегменту швидкісних станцій. Якщо раніше зарядити авто можна було за ціною 18-20 грн за кВт·год, то зараз на багатьох локаціях запроваджено новий тариф — близько 30 грн за кВт·год.

За новим тарифом повна зарядка батареї на 60–70 кВт·год може коштувати майже як заправка невеликого бензинового авто. Таке суттєве зростання змушує водіїв переглядати вартість кожного кілометра пробігу.

Щоправда, ціни змінили не усі зарядні станції в країні, однак процес йде швидко.

Хто встановлює ціну?

Засновник Ecofactor повідомив, що його компанія не піднімала ціну на електроенергію для заряджання авто. "Наша платформа — це лише інструмент для власників станцій та операторів (CPO). Саме вони встановлюють фінальні тарифи. Ми не отримуємо від цього підвищення жодних додаткових коштів", — пояснив він.

На думку Велчева, причина підвищення тарифів на заряджання електромобілів не у бажанні бізнесу нажитися, а у суворому ринку. Вхідна ціна електрики для бізнесу в Україні суттєво зросла. Оператори, які працюють через Ecofactor, — це системні гравці. Вони реагують на зміни ринку швидше за інших, щоб не працювати в мінус. "Через це користувачі бачать зміни раніше саме на нашій платформі і негатив часто прилітає в наш бік як "винуватцю", хоча ми - платформа та сервісний шар між користувачем та власниками зарядних станцій", — пояснив він.

Коли ціни почнуть падати?

Прогноз на майбутнє стримано оптимістичний. За словами Велчева, ринок має вирівнятися вже навесні. З початком сезону активної сонячної генерації вартість електроенергії зазвичай знижується, що потягне за собою і здешевлення зарядки для авто.

"Ніхто не зацікавлений тримати ціну "максимально високою" - усім потрібен адекватний ринок, де інфраструктура працює стабільно: у нуль або з невеликою маржею, але не в мінус", — наголосив він.

Нагадаємо, ринок автомобільного газу (LPG) в Україні почав реагувати на погодні умови та енергетичні виклики. Дешеві запаси, закуплені ще у грудні, стрімко вимиваються, що вже призвело до точкового зростання прайсів трейдерів: з 15 по 22 січня ціна збільшилася на 140 грн/т і становить 59 180 грн/т.

Автор:
Тетяна Ковальчук