Мобильные почтовые хабы и техника для разбора завалов: Япония поможет восстановить прифронтовые регионы

В рамках сотрудничества с Японским агентством международного сотрудничества Украина получит 66 единиц специализированной техники. Помощь оказывается по Проекту экстренного восстановления и реконструкции для поддержания жизнедеятельности прифронтовых областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Что именно получит Украина:

20 модульных отделений для "Укрпочты", которые станут полноценными финансовыми и почтовыми хабами там, где разрушены стационарные офисы. Они обеспечивают стабильное предоставление почтовых и финансовых услуг даже в условиях ограниченной инфраструктуры.

40 единиц тяжелой техники для разбора завалов и муниципальных нужд в Сумской, Запорожской и Черниговской областях.

Современный симулятор для обучения операторов спецтехники и 5 единиц строительных машин Учебного центра в Белой Церкви.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что такая поддержка стратегически важна для устойчивости общин.

По его словам, эта техника позволит оперативно предоставлять базовые услуги населению, несмотря на вызовы войны.

Отмечается, что закупки будут проведены японской стороной, и оборудование будет поставлено в украинские города в течение следующих полугода.

Ранее Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).