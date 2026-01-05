Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,29

+0,12

EUR

49,58

+0,03

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,07

49,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мобильные почтовые хабы и техника для разбора завалов: Япония поможет восстановить прифронтовые регионы

флаги, Япония, Украина
Япония снабдит прифронтовые общины техникой для восстановления инфраструктуры

В рамках сотрудничества с Японским агентством международного сотрудничества Украина получит 66 единиц специализированной техники. Помощь оказывается по Проекту экстренного восстановления и реконструкции для поддержания жизнедеятельности прифронтовых областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Что именно получит Украина:

  • 20 модульных отделений для "Укрпочты", которые станут полноценными финансовыми и почтовыми хабами там, где разрушены стационарные офисы. Они обеспечивают стабильное предоставление почтовых и финансовых услуг даже в условиях ограниченной инфраструктуры.
  • 40 единиц тяжелой техники для разбора завалов и муниципальных нужд в Сумской, Запорожской и Черниговской областях.
  • Современный симулятор для обучения операторов спецтехники и 5 единиц строительных машин Учебного центра в Белой Церкви.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что такая поддержка стратегически важна для устойчивости общин.

По его словам, эта техника позволит оперативно предоставлять базовые услуги населению, несмотря на вызовы войны.

Отмечается, что закупки будут проведены японской стороной, и оборудование будет поставлено в украинские города в течение следующих полугода.

Ранее Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Автор:
Татьяна Бессараб