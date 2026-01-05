- Категорія
Мобільні поштові хаби та техніка для розбору завалів: Японія допоможе відновити прифронтові регіони
У межах співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) Україна отримає 66 одиниць спеціалізованої техніки. Допомога надається за Проєктом екстреного відновлення та реконструкції для підтримки життєдіяльності прифронтових областей.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Що саме отримає Україна:
- 20 модульних відділень для "Укрпошти", які стануть повноцінними фінансовими та поштовими хабами там, де зруйновано стаціонарні офіси. Вони забезпечують стабільне надання поштових та фінансових послуг навіть в умовах обмеженої інфраструктури.
- 40 одиниць важкої техніки для розбору завалів та муніципальних потреб у Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях.
- Сучасний симулятор для навчання операторів спецтехніки та 5 одиниць будівельних машин для Навчального центру в Білій Церкві.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба підкреслив, що така підтримка є стратегічно важливою для стійкості громад.
За його словами, ця техніка дозволить оперативно надавати базові послуги населенню попри виклики війни.
Зазначається, що закупівлі буде проведено японською стороною, і обладнання буде поставлене до українських міст протягом наступних пів року.
Раніше Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).