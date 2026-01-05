Мобільні поштові хаби та техніка для розбору завалів: Японія допоможе відновити прифронтові регіони

У межах співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) Україна отримає 66 одиниць спеціалізованої техніки. Допомога надається за Проєктом екстреного відновлення та реконструкції для підтримки життєдіяльності прифронтових областей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Що саме отримає Україна:

20 модульних відділень для "Укрпошти", які стануть повноцінними фінансовими та поштовими хабами там, де зруйновано стаціонарні офіси. Вони забезпечують стабільне надання поштових та фінансових послуг навіть в умовах обмеженої інфраструктури.

40 одиниць важкої техніки для розбору завалів та муніципальних потреб у Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Сучасний симулятор для навчання операторів спецтехніки та 5 одиниць будівельних машин для Навчального центру в Білій Церкві.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба підкреслив, що така підтримка є стратегічно важливою для стійкості громад.

За його словами, ця техніка дозволить оперативно надавати базові послуги населенню попри виклики війни.

Зазначається, що закупівлі буде проведено японською стороною, і обладнання буде поставлене до українських міст протягом наступних пів року.

Раніше Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).