Україна і Японія запускають нові програми підтримки малого та середнього бізнесу

JICA розробляє нові інвестиційні фонди та кредитні інструменти для українських компаній / Мінекономіки

Міністерство економіки України провело робочу зустріч із Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) для обговорення нових програм підтримки малого та середнього бізнесу. JICA представила компонент свого проєкту, який передбачає технічну допомогу у запуску пілотних проєктів та посилення інституцій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

JICA розробляє нові інвестиційні фонди

Під час робочої зустрічі з Міністерством економіки України Японське агентство міжнародного співробітництва представило два основні напрями своєї підтримки для українського бізнесу.

  • Перший - технічна допомога, що включає запуск пілотних спільних проєктів та посилення інституцій, таких як Український стартап-фонд (USF). 
  • Другий - фінансова підтримка через створення інвестиційних фондів, кредитні інструменти та моделі співфінансування.

JICA опрацювало п’ять можливих моделей фінансової кооперації з Україною. Серед них - кредитування підприємств через BDF або державні банки, участь у фондах, які інвестуватимуть у українські компанії, а також потенційне створення Фонду фондів (FoF) для акумуляції коштів держави та приватних інвесторів із подальшим спрямуванням у венчурні фонди.

Окремо JICA наголосила, що для запуску FoF в Україні потрібні глибокі законодавчі зміни, тоді як кредитні інструменти можуть запрацювати швидше.

Під час зустрічі сторони детально обговорили стан української стартап-екосистеми. Презентовані дані демонструють значні розриви у фінансуванні — від Seed до Series A і далі, що не дає інноваційним компаніям переходити до масштабування.

Нові механізми підтримки від JICA здатні зменшити залежність українських стартапів від грантового фінансування, залучити довгостроковий інвестиційний капітал, відкрити додаткові можливості для українсько-японських технологічних проєктів та сприяти масштабуванню українських компаній на міжнародні ринки.

Раніше Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Автор:
Ольга Опенько