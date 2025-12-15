Запланована подія 2

Украина и Япония запускают новые программы поддержки малого и среднего бизнеса

Украинско-японское сотрудничество
JICA разрабатывает новые инвестиционные фонды и кредитные инструменты для украинских компаний / Минэкономики

Министерство экономики Украины провело рабочую встречу с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) для обсуждения новых программ поддержки малого и среднего бизнеса. JICA представила компонент своего проекта, предусматривающий техническую помощь в запуске пилотных проектов и усилении институтов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

JICA разрабатывает новые инвестиционные фонды

В ходе рабочей встречи с Министерством экономики Украины Японское агентство международного сотрудничества представило два основных направления своей поддержки для украинского бизнеса.

  • Первый – техническая помощь, включающая запуск пилотных совместных проектов и усиление институтов, таких как Украинский стартап-фонд (USF).
  • Второй – финансовая поддержка через создание инвестиционных фондов, кредитные инструменты и модели софинансирования.

JICA проработало пять возможных моделей финансовой кооперации с Украиной. Среди них – кредитование предприятий через BDF или государственные банки, участие в фондах, которые будут инвестировать в украинские компании, а также потенциальное создание Фонда фондов (FoF) для аккумуляции средств государства и частных инвесторов с последующим направлением в венчурные фонды.

Отдельно JICA подчеркнула, что для запуска FoF в Украине нужны глубокие законодательные изменения, в то время как кредитные инструменты могут заработать быстрее.

В ходе встречи стороны подробно обсудили состояние украинской стартап-экосистемы. Представленные данные демонстрируют значительные разрывы в финансировании — от Seed до Series A и далее, что не позволяет инновационным компаниям переходить к масштабированию.

Новые механизмы поддержки от JICA способны снизить зависимость украинских стартапов от грантового финансирования, привлечь долгосрочный инвестиционный капитал, открыть дополнительные возможности для украинско-японских технологических проектов и способствовать масштабированию украинских компаний на международные рынки.

Ранее Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Автор:
Ольга Опенько