Модернизация в порту Рени: доставлен новый погрузчик для перевалки грузов

Дунайский порт Рени пополнил свой парк спецтехники новым фронтальным колесным погрузчиком в рамках совместного проекта Всемирного банка и ГП Администрация морских портов Украины под названием RELINC. Инициатива направлена на восстановление стратегически важной логистической инфраструктуры и улучшение сетевого сообщения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что поставщиком выступила компания "Цеппелин Украина".

Процесс закупки проходил через систему Prozorro со строгим соблюдением правил Всемирного банка для заемщиков IPF. Этот подход обеспечил полную прозрачность и открытую конкуренцию между участниками тендера.

Ожидается, что новая техника усилит перегрузочные мощности Ренийского порта и повысит эффективность обработки грузов.

Это усиление является критическим для стабильной работы Дунайского логистического коридора, который выполняет функцию ключевой артерии для украинского экспорта и импорта.

О RELINC

Проект RELINC реализуется АМПУ совместно с Международным банком реконструкции и развития за счет грантового финансирования Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, восстановлению и реформированию Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.