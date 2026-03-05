Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

44,11

43,80

EUR

51,50

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Модернизация в порту Рени: доставлен новый погрузчик для перевалки грузов

порт Рени
Порт Рени получил погрузчик за грантовые средства/АМПУ

Дунайский порт Рени пополнил свой парк спецтехники новым фронтальным колесным погрузчиком в рамках совместного проекта Всемирного банка и ГП Администрация морских портов Украины под названием RELINC. Инициатива направлена на восстановление стратегически важной логистической инфраструктуры и улучшение сетевого сообщения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что поставщиком выступила компания "Цеппелин Украина".

Процесс закупки проходил через систему Prozorro со строгим соблюдением правил Всемирного банка для заемщиков IPF. Этот подход обеспечил полную прозрачность и открытую конкуренцию между участниками тендера.

Ожидается, что новая техника усилит перегрузочные мощности Ренийского порта и повысит эффективность обработки грузов.

Это усиление является критическим для стабильной работы Дунайского логистического коридора, который выполняет функцию ключевой артерии для украинского экспорта и импорта.

О RELINC

Проект RELINC реализуется АМПУ совместно с Международным банком реконструкции и развития за счет грантового финансирования Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, восстановлению и реформированию Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.

Автор:
Татьяна Бессараб