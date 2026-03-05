Модернізація в порту Рені: доставлено новий навантажувач для перевалки вантажів

Дунайський порт Рені поповнив свій парк спецтехніки новим фронтальним колісним навантажувачем у межах спільного проєкту Світового банку та ДП “Адміністрація морських портів України” під назвою RELINC. Ініціатива спрямована на відновлення стратегічно важливої логістичної інфраструктури та покращення мережевого сполучення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМПУ.

Зазначається, що постачальником виступила компанія "Цеппелін Україна".

Процес закупівлі проходив через систему Prozorro із суворим дотриманням правил Світового банку для позичальників IPF. Такий підхід забезпечив повну прозорість та відкриту конкуренцію між учасниками тендеру.

Очікується, що нова техніка посилить перевантажувальні потужності Ренійського порту та підвищить ефективність обробки вантажів.

Це посилення є критичним для стабільної роботи Дунайського логістичного коридору, який наразі виконує функцію ключової артерії для українського експорту та імпорту.

Про RELINC

Проєкт RELINC реалізується АМПУ спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку за рахунок грантового фінансування Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.