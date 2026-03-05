Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Готівковий курс:

USD

44,11

43,80

EUR

51,50

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Модернізація в порту Рені: доставлено новий навантажувач для перевалки вантажів

порт Рені
Порт Рені отримав навантажувач за грантові кошти/АМПУ

Дунайський порт Рені поповнив свій парк спецтехніки новим фронтальним колісним навантажувачем у межах спільного проєкту Світового банку та ДП “Адміністрація морських портів України” під назвою RELINC. Ініціатива спрямована на відновлення стратегічно важливої логістичної інфраструктури та покращення мережевого сполучення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМПУ.

Зазначається, що постачальником виступила компанія "Цеппелін Україна".

Процес закупівлі проходив через систему Prozorro із суворим дотриманням правил Світового банку для позичальників IPF. Такий підхід забезпечив повну прозорість та відкриту конкуренцію між учасниками тендеру.

Очікується, що нова техніка посилить перевантажувальні потужності Ренійського порту та підвищить ефективність обробки вантажів. 

Це посилення є критичним для стабільної роботи Дунайського логістичного коридору, який наразі виконує функцію ключової артерії для українського експорту та імпорту.

Про RELINC

Проєкт RELINC реалізується АМПУ спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку за рахунок грантового фінансування Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.

Автор:
Тетяна Бесараб