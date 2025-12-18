Україна придбала багатофункціональне судно за міжнародні кошти: як воно змінить роботу портів

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (АМПУ) завершило міжнародний тендер на закупівлю спеціалізованого портового флоту. Проєкт реалізується в межах ініціативи RELINC у партнерстві зі Світовим банком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Хто став постачальником

Переможцем тендеру стала румунська компанія SC SEVERNAV S.A. Перед підписанням договору постачальник подав декларацію про кінцевих бенефіціарних власників.

Кінцеві бенефіціари не входять до санкційних списків України та міжнародних санкційних реєстрів і відповідають вимогам для виконання договорів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями.

Контракт уклали в грудні 2025-го, а саме судно прибуде в Україну протягом першої половини 2027 року.

Як нове судно змінить роботу портів

Нове багатофункціональне судно стане критично важливим активом для стабільної роботи української портової інфраструктури. Основні завдання майбутнього судна:

Реагування на надзвичайні ситуації: оперативна допомога в акваторіях.

оперативна допомога в акваторіях. Екологічний нагляд: моніторинг стану води та контроль за дотриманням норм екологічної безпеки.

моніторинг стану води та контроль за дотриманням норм екологічної безпеки. Технічна підтримка: проведення інженерних робіт для підтримки працездатності причалів та каналів.

Закупівля проведена через систему Prozorro з дотриманням Правил Світового банку та принципів прозорості й доброчесної конкуренції.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.