Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна придбала багатофункціональне судно за міжнародні кошти: як воно змінить роботу портів

порт
Це зміцнить морську безпеку та логістику країни. Фото: port-yuzhny.com.ua

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (АМПУ) завершило міжнародний тендер на закупівлю спеціалізованого портового флоту. Проєкт реалізується в межах ініціативи RELINC у партнерстві зі Світовим банком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Хто став постачальником

Переможцем тендеру стала румунська компанія SC SEVERNAV S.A. Перед підписанням договору постачальник подав декларацію про кінцевих бенефіціарних власників.

Кінцеві бенефіціари не входять до санкційних списків України та міжнародних санкційних реєстрів і відповідають вимогам для виконання договорів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями.

Контракт уклали в грудні 2025-го, а саме судно прибуде в Україну протягом першої половини 2027 року.

Як нове судно змінить роботу портів

Нове багатофункціональне судно стане критично важливим активом для стабільної роботи української портової інфраструктури. Основні завдання майбутнього судна:

  • Реагування на надзвичайні ситуації: оперативна допомога в акваторіях.
  • Екологічний нагляд: моніторинг стану води та контроль за дотриманням норм екологічної безпеки.
  • Технічна підтримка: проведення інженерних робіт для підтримки працездатності причалів та каналів.

Закупівля проведена через систему Prozorro з дотриманням Правил Світового банку та принципів прозорості й доброчесної конкуренції.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.

Автор:
Тетяна Бесараб