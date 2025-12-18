Запланована подія 2

Украина приобрела многофункциональное судно за международные средства: как оно изменит работу портов

порт
Это укрепит морскую сохранность и логистику страны. Фото: port-yuzhny.com.ua

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) завершило международный тендер на закупку специализированного портового флота. Проект реализуется в рамках инициативы RELINC по партнерству с Всемирным банком.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Кто стал поставщиком

Победителем тендера стала румынская компания SC SEVERNAV SA. Перед подписанием договора поставщик подал декларацию о конечных бенефициарных владельцах.

Конечные бенефициары не входят в санкционные списки Украины и международные санкционные реестры и отвечают требованиям для выполнения договоров, финансируемых международными финансовыми организациями.

Контракт был заключен в декабре 2025-го, а само судно прибудет в Украину в течение первой половины 2027 года.

Как новое судно сменит работу портов

Новое многофункциональное судно станет критически важным активом для стабильной работы украинской портовой инфраструктуры. Основные задачи будущего судна:

  • Реагирование на чрезвычайные ситуации: оперативная помощь в акваториях.
  • Экологическое наблюдение: мониторинг состояния воды и контроль за соблюдением норм экологической безопасности.
  • Техническая поддержка: проведение инженерных работ по поддержанию работоспособности причалов и каналов.

Закупка произведена через систему Prozorro с соблюдением Правил Всемирного банка и принципов прозрачности и добропорядочной конкуренции.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было разрушено или повреждено 385 объектов портовой инфраструктуры, что негативно влияет на стабильность работы украинских портов.

Автор:
Татьяна Бессараб