Таможенники завершили тестирование системы, что ускорит оформление судов в портах

Государственная таможенная служба Украины

Государственная таможенная служба Украины совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) успешно завершили тестирование обновленного формата информационного обмена по судоходам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Государственная таможенная служба.

Отмечается, что проведенные испытания подтвердили техническую готовность государственных информационных платформ к работе в режиме реального времени, что закладывает основу для более глубокой интеграции цифровых сервисов в сфере морской логистики.

Тестирование подтвердило возможность более глубокой синхронизации систем госорганов, гарантируя целостный обмен данными между всеми участниками контроля.

Это критически важно для устранения дублирования, снижения риска ошибок и сокращения общего времени для выполнения формальных процедур, отметили в Гостаможслужбе.

Ключевые положительные эффекты цифровой трансформации:

  • укрепление прозрачности и подотчетности;
  • повышение пропускной способности морских портов;
  • оперативная координация меж государственными органами.

В ведомстве добавили, что завершенный этап тестирования является частью программы цифровой трансформации таможенных процедур, которая предусматривает переход от устаревших бумажных журналов к высокоскоростным электронным реестрам, интегрированным в национальные и международные системы данных.

Напомним, в июле в порту "Южный" заработала цифровая платформа DocPort – система Единого морского окна – это цифровая платформа, объединяющая все административные процедуры, связанные с обработкой судов в порту.

Она обеспечивает возможность предоставления информации однократно, значительно сокращая время прохождения формальностей и устраняя дублирование действий.

Автор:
Татьяна Бессараб