Митники завершили тестування системи, що прискорить оформлення суден у портах

Державна митна служба України спільно з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) успішно завершили тестування оновленого формату інформаційного обміну щодо суднозаходів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Державна митна служба.

Зазначається, що проведені випробування підтвердили технічну готовність державних інформаційних платформ до роботи у режимі реального часу, що закладає основу для глибшої інтеграції цифрових сервісів у сфері морської логістики.

Тестування підтвердило можливість глибшої синхронізації систем держорганів, гарантуючи цілісний обмін даними між усіма учасниками контролю.

Це критично важливо для усунення дублювання, зниження ризику помилок та скорочення загального часу на виконання формальних процедур, зазначили у Держмитслужбі.

Ключові позитивні ефекти цифрової трансформації:

зміцнення прозорості та підзвітності;

підвищення пропускної спроможності морських портів;

оперативна координація між державними органами.

У відомстві додали, що завершений етап тестування є частиною програми цифрової трансформації митних процедур, що передбачає перехід від застарілих паперових журналів до високошвидкісних електронних реєстрів, інтегрованих у національні та міжнародні системи даних.

Нагадаємо, в липні в порту "Південний" запрацювала цифрова платформа DocPort - система Єдиного морського вікна — це цифрова платформа, яка об’єднує всі адміністративні процедури, пов’язані з обробкою суден у порту.

Вона забезпечує можливість подання інформації одноразово, значно скорочуючи час проходження формальностей та усуваючи дублювання дій.