Молдова обошла Украину на рынке яблочного концентрата в Польше

В четвертом квартале прошлого года на польском рынке яблочного концентрата сменился лидер среди импортеров. Им стала Молдова, опередившая Украину и Узбекистан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

По данным польской статистики, в этот период молдавские производители экспортировали в Польшу около 8 тысяч тонн яблочного концентрата. Это составляет около 50% от общего объема импорта этой продукции в страну.

Эксперты отмечают, что рост доли Молдовы произошел на фоне всеобщего сокращения закупок концентрата Польшей. Причинами стали хороший урожай яблок в самой стране и снижение цен на продукцию.

Несмотря на всеобщее падение импорта, польские трейдеры предпочли именно молдавский концентрат предложениям конкурентов.

В то же время сами переработчики из Молдовы оценивают ситуацию сдержанно. По их словам, активизация экспорта в Европу в значительной степени связана с вынужденной переориентацией поставок с российского рынка, что не всегда обеспечивает более высокую рентабельность.

Кроме того, представители Госпродпотребслужбы провели рабочую встречу с представителями Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова по возобновлению экспорта украинской мясной продукции.