Молдова обійшла Україну на ринку яблучного концентрату в Польщі

У четвертому кварталі минулого року на польському ринку яблучного концентрату змінився лідер серед імпортерів. Ним стала Молдова, яка випередила Україну та Узбекистан.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

За даними польської статистики, у цей період молдовські виробники експортували до Польщі близько 8 тисяч тонн яблучного концентрату. Це становить майже 50% від загального обсягу імпорту цієї продукції до країни.

Експерти зазначають, що зростання частки Молдови відбулося на тлі загального скорочення закупівель концентрату Польщею. Причинами стали хороший урожай яблук у самій країні та зниження цін на продукцію.

Попри загальне падіння імпорту, польські трейдери віддали перевагу саме молдовському концентрату перед пропозиціями конкурентів.

Водночас самі переробники з Молдови оцінюють ситуацію стримано. За їхніми словами, активізація експорту до Європи значною мірою пов’язана з вимушеною переорієнтацією поставок із російського ринку, що не завжди забезпечує вищу рентабельність.

