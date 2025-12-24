Запланована подія 2

Молдова отменяет режим лицензирования импорта зерна из Украины

пшеница
Импорт зерна из Украины в Молдову снова без лицензий / Одесская ОВА

Молдова отказывается от режима лицензирования импорта зерновых из Украины и возвращается в обычный порядок импорта, поскольку действующее законодательство больше не предусматривает возможности его продления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Rupor со ссылкой на сообщение министерства сельского хозяйства Молдовы Людмила Катлабуга.

По словам министерши, действующая законодательная база больше не позволяет продолжать это мероприятие.

"Согласно закону № 170, режим лицензирования импорта зерновых больше не предусматривает продления. В результате мы перейдем в обычный режим", - подчеркнула Катлабуга.

Катлабуга сообщила, что власти будут сохранять строгий контроль за зерновым рынком, чтобы оперативно реагировать на возможные дисбалансы.

По ее словам, специальная комиссия, созданная с участием министерства, в ходе действия режима лицензирования выдала около 25 лицензий на импорт разных видов зерновых культур.

Мониторинг касается, в частности, полного декларирования объемов импортируемой продукции и партий, предназначенных для экспорта.

"Пока все объемы декларируются корректно, рынок функционирует нормально. В то же время мы остаемся бдительны и готовы к срочным вмешательствам в случае необходимости", – подчеркнула Катлабуга.

Ранее сообщалось,что мировые цены на пшеницу поднялись на фоне новой волны напряженности в Черноморском регионе. После трехдневного роста, во время которого фьючерсы в Чикаго прибавили 1,7%, котировки стабилизировались вблизи недельного максимума из-за роста рисков для стабильного экспорта зерновых.

Автор:
Ольга Опенько