Молдова скасовує режим ліцензування імпорту зерна з України

Молдова відмовляється від режиму ліцензування імпорту зернових з України та повертається до звичайного порядку імпорту, оскільки чинне законодавство більше не передбачає можливості його продовження.

Як пише Delo.ua, про це інформує Rupor з посиланням на повідомлення міністерки сільського господарства Молдови Людмила Катлабуга.

За словами міністерки, чинна законодавча база більше не дозволяє продовжувати цей захід.

"Згідно із Законом № 170, режим ліцензування імпорту зернових більше не передбачає продовження. Внаслідок цього ми перейдемо у звичайний режим", - наголосила Катлабуга.

Катлабуга повідомила, що влада зберігатиме суворий контроль за зерновим ринком, щоб оперативно реагувати на можливі дисбаланси.

За її словами, спеціальна комісія, створена за участю міністерства, під час дії режиму ліцензування видала близько 25 ліцензій на імпорт різних видів зернових культур.

Моніторинг стосуватиметься, зокрема, повного декларування обсягів імпортованої продукції та тих партій, що призначені для експорту.

"Поки що всі обсяги декларуються коректно, ринок функціонує нормально. Водночас ми залишаємося пильними та готові до термінових втручань у разі необхідності", – підкреслила Катлабуга.

Раніше повідомлялось, світові ціни на пшеницю піднялися на тлі нової хвилі напруженості в Чорноморському регіоні. Після триденного зростання, під час якого ф’ючерси в Чикаго додали 1,7%, котирування стабілізувалися поблизу тижневого максимуму через зростання ризиків для стабільного експорту зернових.

Автор:
Ольга Опенько