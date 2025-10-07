Запланована подія 2

Молдова подключилась к системе европлатежей: какие преимущества

Фото: Freepik

Молдова с 6 октября стала полноценным участником единой зоны платежей в евро (SEPA), объединяющей 41 европейскую страну.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Национального банка Молдовы.

Что это значит?

Молдова подала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро в январе 2024 года. В марте Европейский платежный совет (EPC) одобрил включение Молдовы в SEPA, отметив прогресс в приведении пруденциальной и регуляторной базы к европейским стандартам.

Глава НБМ Анка Драгу назвала интеграцию Молдовы с SEPA «историческим моментом для национальной финансовой системы». По ее словам, это также подтверждает европейский путь страны.

"Это достижение устраняет административные барьеры и напрямую внедряет европейские стандарты в повседневную жизнь людей и бизнеса", - пояснила Драгу.

Статус участника SEPA получили уже восемь молдавских коммерческих банков.

Как пояснили в Нацбанке Молдовы, если раньше международный перевод мог стоить от €20 до €200, то теперь он будет обрабатываться по тем же стандартам и тарифам, что и в Европейском Союзе — всего за несколько евро или даже бесплатно.

Благодаря интеграции страны в SEPA молдавские экспортеры смогут сэкономить около 20 млн евро в год.

в 2024 году между Молдовой и странами SEPA было совершено около 830 000 транзакций в евро на общую сумму 11,8 миллиарда. Кроме того, более 60% экспорта Молдовы приходится на Европейский союз. Низкие транзакционные издержки повысят конкурентоспособность и будут способствовать торговле и инвестициям.

Больше о SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) – это инициатива Европейского Союза по интеграции платежей для упрощения банковских переводов, деноминированных в евро.

Сейчас это 41 страна: 27 государств-членов Европейского Союза, четыре государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), Великобританию, пять стран-кандидатов на вступление в ЕС и четыре микрогосударства, имеющих валютные соглашения с Монано, Анноно.

SEPA не является платежной системой. Это набор платежных схем, то есть правил и стандартов проведения платежных операций, согласованных между поставщиками платежных услуг.

Напомним, в апреле Кабмин одобрил пакет законопроектов по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA. Это позволит нашим гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.

Присоединение Украины к системе SEPA позволит украинским банковским клиентам сэкономить от 70 до 100 млн евро. Кроме того, создание единого рынка платежей в евро может ускорить обращение средств между нашей страной и странами ЕС.

Автор:
Светлана Манько