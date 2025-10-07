Молдова під’єдналася до системи європлатежів: які переваги

Молдова з 6 жовтня стала повноцінним учасником єдиної зони платежів у євро (SEPA), яка об’єднує 41 європейську країну.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Національного банку Молдови.

Що це означає?

Молдова подала заявку на приєднання до Єдиної зони платежів у євро в січні 2024 року. У березні цьогоріч Європейська платіжна рада (EPC) схвалила включення Молдови до SEPA, відзначивши прогрес у приведенні пруденційної та регуляторної бази до європейських стандартів.

Голова НБМ Анка Драгу назвала інтеграцію Молдови із SEPA «історичним моментом для національної фінансової системи». За її словами, це також підтверджує європейський шлях країни.

"Це досягнення усуває адміністративні бар’єри й безпосередньо впроваджує європейські стандарти у повсякденне життя людей і бізнесу", — пояснила Драгу.

Зазначається, що статус учасника SEPA отримали вже вісім молдовських комерційних банків.

Як пояснили в Нацбанку Молдови, якщо раніше міжнародний переказ міг коштувати від €20 до €200, то тепер він оброблятиметься за тими ж стандартами й тарифами, що й у Європейському Союзі — лише за кілька євро або навіть безкоштовно.

Завдяки інтеграції країни в SEPA молдовські експортери зможуть заощадити близько €20 млн на рік.

у 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено приблизно 830 000 транзакцій у євро на загальну суму 11,8 мільярда. Крім того, понад 60% експорту Молдови припадає на Європейський Союз. Низькі транзакційні витрати підвищать конкурентоспроможність і сприятимуть торгівлі й інвестиціям.

Більше про SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — це ініціатива Європейського Союзу щодо інтеграції платежів для спрощення банківських переказів, деномінованих у євро.

Зараз це 41 країна: 27 держав-членів Європейського Союзу, чотири держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія), Велику Британію, пʼять країн-кандидатів на вступ до ЄС і чотири мікродержави, які мають валютні угоди з ЄС (Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан).

SEPA не є платіжною системою. Це набір платіжних схем — тобто правил та стандартів проведення платіжних операцій, погоджених між надавачами платіжних послуг.

Нагадаємо, у квітні Кабмін схвалив пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA. Це дозволить нашим громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами- учасницями швидко і без додаткових комісій.

Приєднання України до системи SEPA дозволить українським банківським клієнтам зекономити від 70 до 100 млн євро. Крім того створення єдиного ринку платежів у євро може прискорити обіг коштів між нашою країною та країнами ЄС.