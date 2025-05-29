Молочнотоварные фермы в апреле нарастили производство молока: какие регионы вышли в лидеры

Молочнотоварные фермы (МТФ) нарастили производство молока-сырья за четыре месяца 2025 года на 5%, что опережает темпы прироста надоя у ведущих экспортеров молочных продуктов из Новой Зеландии, Австралии и Нидерландов. Однако ситуация на молочном рынке не способствует дальнейшему наращиванию объемов надоя в промышленном секторе.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

По предварительным данным Минагро, в апреле 2025 года хозяйства всех категорий произвели 604 тыс. т молока-сырья, что на 48 тыс. т больше (+9%) по отношению к марту 2025 года, но на 27 тыс. т меньше (-4%) по отношению к апрелю 2024 года. В январе-апреле 2025 года объемы надоя в Украине составили 2,05 млн т, что на 79 тыс. т (-4%) меньше по отношению к прошлогоднему периоду. В апреле 2025 года доля предприятий в производстве молока-сырья составила 45%, а хозяйств населения – 55%.

Предприятия произвели 270 тыс. т молока-сырья в апреле 2025 года, что на 2 тыс. т меньше (-1%) по сравнению с мартом 2025-го, но на 16 тыс. т больше (+6%) по сравнению с апрелем 2024 года. В январе-апреле 2025 года МТФ произвели 1,04 млн т молока-сырья, что на 53 тыс. т (+5%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

В хозяйствах населения объемы надоя в апреле 2025 года составили 334 тыс. т молока, что на 51 тыс. т больше (+18%) по отношению к марту 2025 года, но на 43 тыс. т меньше (-11%) по отношению к апрелю 2024-го. В январе-апреле 2025 года приусадебный сектор произвел 1,01 тыс. т молока-сырья, что на 132 тыс. т (-12%) меньше по отношению к прошлогоднему периоду.

Регионы-лидеры

Как отметил аналитик, в январе-апреле 2025 года МТФ увеличили объемы производства молока-сырья в 13 областях. Среди новых лидеров по объему производства – Хмельницкая, Тернопольская и Житомирская области. Однако в Закарпатской и Харьковской области показатели снизились.

"Разбитые фермы, вынужденная релокация из прифронтовых регионов, а также неопределенная ситуация на молочном рынке не способствуют наращиванию объемов надоя на сельхозпредприятиях", — отметил Кухалейшвили.

Напомним, в течение мая цены на молоко-сырье в Украине оставались стабильными, несмотря на избыток компенсируемого экспортом готовой продукции в ЕС предложения .