Молочный сектор должен консолидироваться еще до вступления в ЕС, чтобы не стать сырьевым придатком

Вступление Украины в ЕС и выход европейских компаний создаст для украинских молокопереработчиков существенные риски. Целью иностранного бизнеса будет не столько развитие украинской перерабатывающей отрасли, сколько интеграция производителей молока как сырьевого придатка для европейских предприятий. Об этом в интервью Delo.ua рассказал совладелец компании "Молокия" Виталий Ковальчук.

По его словам, молокоперерабатывающая отрасль Украины является одной из наиболее неструктурированных и неконсолидированных в сельском хозяйстве. После вступления в ЕС на рынок страны смогут войти европейские компании. Их целью будет не столько развитие украинской молокоперерабатывающей отрасли, сколько интеграция скотоводства как сырьевого придатка для европейских предприятий.

"В таком случае мы будем потреблять больше продукции, произведенной за пределами Украины. Чтобы избежать этого, местным переработчикам нужно уже сейчас консолидироваться между собой, а впоследствии выходить с аналогичным предложением к украинским производителям молока. Производители молока должны осознавать: если украинская перерабатывающая отрасль не выживет, то иностранные компании будут работать не на их доходность, а исключительно на собственную. Это может существенно изменить правила игры для всех участников рынка", — отметил он

В ЕС уже построены значительные мощности по производству сухих молочных продуктов, и в будущем они столкнутся с нехваткой, добавляет совладелец "Молокии". Молодое поколение европейцев почти не заинтересовано работать в скотоводстве, поэтому производство молока в ЕС будет уменьшаться. Но им будет выгодно брать сырое молоко в Украине, где существуют благоприятные климатические условия.

При этом благодаря движению в ЕС на украинском рынке сырого молока за последние пять лет произошла настоящая революция — его качество выросло в разы. Теперь в Украине качество молока-сырья строго регламентируется на уровне Евросоюза, хотя некоторые требования по-прежнему снижены в сравнении с европейскими.

"В Молокии" доля сырья, которая соответствует европейским нормам, составляет 90%. Доля сырья, превышающая требования ЕС — 40%. Но нам все еще есть еще над чем работать с производителями молока. Надеемся, в 2026 году эти показатели вырастут", — констатирует собеседник издания.

Полный разговор с Виталием Ковальчуком о положении дел в отрасли — читайте в интервью "ЕС будет заинтересован получать из Украины сырое молоко, а не развивать здесь переработку".

Напомним, импорт свежих молочных продуктов из Польши в Украину вырос в январе 2025 года на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики обращают внимание на тот факт, что раньше в Украину ввозили в основном йогурты и различные сырьевые продукты, но в январе было импортировано несколько сот тонн дешевого польского молока. На польские свежие молочные продукты приходится 60% всего импорта этой категории в Украину.