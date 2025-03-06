Молочний сектор має консолідуватись ще до вступу в ЄС, щоб не стати сировинним придатком

Вступ України до ЄС і вихід європейських компаній створить для українських молокопереробників значні ризики. Метою іноземного бізнесу буде не стільки розвиток української переробної галузі, скільки інтеграція виробників молока як сировинного придатку для європейських підприємств. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів співвласник компанії "Молокія" Віталій Ковальчук.

За його словами, молокопереробна галузь України є однією з найбільш неструктурованих і неконсолідованих у сільському господарстві. Після вступу в ЄС на ринок країни зможуть зайти європейські компанії. Їх метою буде не стільки розвиток української молокопереробної галузі, скільки інтеграція скотарства як сировинного придатку для європейських підприємств.

"В такому випадку ми будемо їсти більше продукції, виробленої за межами України. Щоб уникнути цього, місцевим переробникам необхідно вже зараз консолідуватися між собою, а згодом виходити з аналогічною пропозицією до українських виробників молока. Виробники молока мають усвідомлювати: якщо українська переробна галузь не виживе, то іноземні компанії працюватимуть не на їхню прибутковість, а виключно на власну. Це може суттєво змінити правила гри для всіх учасників ринку", — зазначив він.

В ЄС вже збудовані значні потужності з виробництва сухих молочних продуктів, і їм бракуватиме сировини, додає співвласник "Молокії". Молоде покоління європейців майже не зацікавлене працювати у скотарстві, тому виробництво молока в ЄС зменшуватиметься. Але їм буде вигідно брати сире молоко в Україні, де є сприятливі кліматичні умови.

При цьому завдяки руху в ЄС на українському ринку сирого молока за останні п'ять років сталась справжня революція — його якість зросла в рази. Тепер в Україні якість молока-сировини суворо регламентується на рівні Євросоюзу, хоча деякі вимоги все ще послаблені порівняно з європейськими.

"У “Молокії” частка сировини, яка відповідає європейським нормам, становить 90%. Частка сировини, яка перевищує вимоги ЄС — 40%. Але нам все ще є ще над чим працювати з виробниками молока. Сподіваємось, у 2026 році ці показники зростуть", — констатує співрозмовник видання.

Повну розмову з Віталієм Ковальчуком про стан справ в галузі — читайте в інтерв'ю "ЄС буде зацікавлений отримувати з України сире молоко, а не розвивати тут переробку".

Нагадаємо, імпорт свіжих молочних продуктів з Польщі в Україну виріс у січні 2025 року на 55% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Аналітики звертають увагу на той факт, що раніше в Україну завозили в основному йогурти та різні сиркові продукти, але в січні було імпортовано кілька сотень тонн дешевого польського молока. На польські свіжі молочні продукти припадає 60% всього імпорту в цьому українському сегменті.