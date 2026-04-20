Морковь дорожает третью неделю подряд: цены подскочили еще на 13%
В Украине третью неделю подряд дорожает морковь из-за сокращения предложения качественной продукции. Большие партии становится сложнее обнаружить, что подталкивает производителей повышать цены.
Как пишет Delo.ua , об этом информируют аналитики проекта EastFruit.
По их оценкам на рынке стремительно сокращается объем корнеплодов среднего и высокого качества, что позволяет производителям повышать отпускные цены.
Сейчас морковь продается в диапазоне 7–14 грн за килограмм, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом приобрести крупные партии качественной продукции становится все сложнее.
Участники рынка отмечают, что дефицит качественной продукции является ключевым фактором ценового роста и эта тенденция может сохраняться в ближайшее время.
В то же время, несмотря на удорожание, нынешние цены на морковь остаются примерно на 65% ниже, чем за соответствующий период прошлого года.
Напомним, ранеецены на морковь в Украине уже демонстрировали резкий рост — в частности, за неделю они повышались примерно на 20%, что также связано с сокращением предложения качественной продукции.