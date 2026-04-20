Морковь дорожает третью неделю подряд: цены подскочили еще на 13%

В Украине продолжает дорожать морковь / Depositphotos

В Украине третью неделю подряд дорожает морковь из-за сокращения предложения качественной продукции. Большие партии становится сложнее обнаружить, что подталкивает производителей повышать цены.

Как пишет Delo.ua , об этом информируют аналитики проекта EastFruit.  

По их оценкам на рынке стремительно сокращается объем корнеплодов среднего и высокого качества, что позволяет производителям повышать отпускные цены.

Сейчас морковь продается в диапазоне 7–14 грн за килограмм, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом приобрести крупные партии качественной продукции становится все сложнее.

Участники рынка отмечают, что дефицит качественной продукции является ключевым фактором ценового роста и эта тенденция может сохраняться в ближайшее время.

В то же время, несмотря на удорожание, нынешние цены на морковь остаются примерно на 65% ниже, чем за соответствующий период прошлого года.

Напомним, ранеецены на морковь в Украине уже демонстрировали резкий рост — в частности, за неделю они повышались примерно на 20%, что также связано с сокращением предложения качественной продукции.

Автор:
Лариса Крупко