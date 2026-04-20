Морква дорожчає третій тиждень поспіль: ціни підскочили ще на 13%

морква
В Україні продовжує дорожчати морква / Depositphotos

В Україні третій тиждень поспіль дорожчає морква через скорочення пропозиції якісної продукції. Великі партії стає складніше знайти, що підштовхує виробників підвищувати ціни.

Як пише Delo.ua, про це інформують аналітики проєкту EastFruit . 

За їхніми оцінками, на ринку стрімко скорочується обсяг коренеплодів середньої та високої якості, що дозволяє виробникам підвищувати відпускні ціни.

Станом на зараз морква продається в діапазоні 7–14 грн за кілограм, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому придбати великі партії якісної продукції стає дедалі складніше.

Учасники ринку зазначають, що дефіцит якісної продукції є ключовим фактором цінового зростання, і ця тенденція може зберігатися найближчим часом.

Водночас, попри подорожчання, нинішні ціни на моркву залишаються приблизно на 65% нижчими, ніж у відповідний період минулого року.

Нагадаємо, раніше ціни на моркву в Україні вже демонстрували різке зростання — зокрема, за тиждень вони підвищувалися приблизно на 20%, що також було пов’язано зі скороченням пропозиції якісної продукції. 

Автор:
Лариса Крупко