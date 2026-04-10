В Україні подорожчала морква: за тиждень ціни зросли на 20%

Поточного тижня на українському ринку зафіксовано підвищення вартості якісної моркви. Виробники відпускають продукцію за ціною 6–13 грн/кг, що в середньому на 20% вище показників кінця минулого тижня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами учасників ринку, зростання цін у цьому сегменті зумовлене досить високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.

Ситуація пояснюється активністю гуртових компаній і роздрібних мереж, тоді як запаси овочів у сховищах скорочуються. Сезонне виснаження ресурсів у господарствах ускладнює закупівлю необхідних обсягів продукції належної якості.

Порівняння вартості моркви за роками:

2023 рік: на початку року ціна становила 18 грн/кг; у травні зафіксовано пік на рівні 48 грн/кг; до початку липня вартість трималася вище 40 грн/кг через дефіцит запасів;

2024 рік: взимку та навесні ціна була в межах 8–12 грн/кг; у червні стався стрибок до 25–26 грн/кг, що вдвічі менше за показники 2023 року;

2025 рік: сезон почався з 26 грн/кг з поступовим зростанням протягом всієї весни; пікова ціна наприкінці червня досягла 42 грн/кг;

2026 рік: поточні ціни є найнижчими за чотири роки; у січні-березні вартість становила 8–12 грн/кг; у квітні-травні ціна зафіксувалася на рівні 8 грн/кг.

Загалом сьогодні морква коштує в середньому на 69% дешевше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Раніше повідомлялося, що ціни на моркву падають через зростання пропозиції з боку місцевих господарств. У третій декаді березня морква надходила у продаж за ціною 5–11 грн/кг.