Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні подорожчала морква: за тиждень ціни зросли на 20%

В Україні почала дорожчати морква / Freepik

Поточного тижня на українському ринку зафіксовано підвищення вартості якісної моркви. Виробники відпускають продукцію за ціною 6–13 грн/кг, що в середньому на 20% вище показників кінця минулого тижня. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами учасників ринку, зростання цін у цьому сегменті зумовлене досить високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції.

Ситуація пояснюється активністю гуртових компаній і роздрібних мереж, тоді як запаси овочів у сховищах скорочуються. Сезонне виснаження ресурсів у господарствах ускладнює закупівлю необхідних обсягів продукції належної якості.

Порівняння вартості моркви за роками:

  • 2023 рік: на початку року ціна становила 18 грн/кг; у травні зафіксовано пік на рівні 48 грн/кг; до початку липня вартість трималася вище 40 грн/кг через дефіцит запасів; 
  • 2024 рік: взимку та навесні ціна була в межах 8–12 грн/кг; у червні стався стрибок до 25–26 грн/кг, що вдвічі менше за показники 2023 року; 
  • 2025 рік: сезон почався з 26 грн/кг з поступовим зростанням протягом всієї весни; пікова ціна наприкінці червня досягла 42 грн/кг; 
  • 2026 рік: поточні ціни є найнижчими за чотири роки; у січні-березні вартість становила 8–12 грн/кг; у квітні-травні ціна зафіксувалася на рівні 8 грн/кг.

Загалом сьогодні морква коштує в середньому на 69% дешевше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Раніше повідомлялося, що ціни на моркву падають через зростання пропозиції з боку місцевих господарств. У третій декаді березня морква надходила у продаж за ціною 5–11 грн/кг.

Автор:
Тетяна Ковальчук