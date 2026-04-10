В Украине подорожала морковь: за неделю цены выросли на 20%

На текущей неделе на украинском рынке зафиксировано повышение стоимости качественной моркови. Производители отпускают продукцию по цене 6–13 грн/кг, что в среднем на 20% выше показателей конца прошлой недели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают аналитики EastFruit.

По словам участников рынка, рост цен в этом сегменте обусловлен достаточно высоким спросом на качественные корнеплоды в условиях ограниченного предложения.

Ситуация объясняется активностью оптовых компаний и розничных сетей, в то время как запасы овощей в хранилищах сокращаются. Сезонное истощение ресурсов в хозяйствах затрудняет закупку необходимых объемов продукции надлежащего качества.

Сравнение стоимости моркови по годам:

2023 год: в начале года цена составила 18 грн/кг; в мае зафиксирован пик на уровне 48 грн/кг; к началу июля стоимость держалась выше 40 грн/кг из-за дефицита запасов;

2024 год: зимой и весной цена была в пределах 8–12 грн/кг; в июне произошел скачок до 25–26 грн/кг, что вдвое меньше показателей 2023 года;

2025 год: сезон начался с 26 грн/кг с постепенным ростом в течение всей весны; пиковая цена в конце июня достигла 42 грн/кг;

2026 год: текущие цены являются самыми низкими за четыре года; в январе-марте стоимость составляла 8–12 грн/кг; в апреле-мае цена зафиксировалась на уровне 8 грн/кг.

В целом, сегодня морковь стоит в среднем на 69% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что цены на морковь падают из-за роста предложения со стороны местных хозяйств. В третьей декаде марта морковь поступала в продажу по цене 5–11 грн/кг .