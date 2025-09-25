Запланована подія 2

Морской транспорт обеспечил более 70% внешней торговли ЕС

В 2024 г. морской транспорт остался главным каналом международной торговли Европейского Союза. Страны ЕС импортировали морем 1,1 миллиарда тонн товаров из-за пределов ЕС на сумму 1,251 триллиона евро. Экспорт составил 0,5 миллиарда тонн на 1,126 триллиона евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Евростат.

В физическом измерении морской транспорт доминировал: на него приходилось 75,6% всего импорта и 73,7% по весу.

В то же время в стоимостном исчислении доля была ниже — 51,3% стоимости импорта и 43,6% стоимости экспорта.

Другие виды транспорта играли меньшую роль:

  • железнодорожные перевозки обеспечили 3,1% импорта и 2,9% экспорта по объему, но только 1,5% и 1,3% по стоимости;
  • воздушный транспорт составил всего 0,2% импорта и 2,8% экспорта по весу, однако обеспечил значительно большую долю по стоимости — 18,3% и 27,1% соответственно;
  • автомобильные перевозки имели долю 5,8% импорта и 16,5% экспорта по весу, но по стоимости показатели были существенно выше – 20,4% и 24,0%.

Таким образом, морской транспорт остается ключевым для торговли ЕС в физическом объеме, тогда как автомобильные и авиаперевозки играют более важную роль в стоимостном измерении.

Добавим, 120 миллионов тонн грузов перевезено по странскому морскому коридору. Он обеспечивает постоянную транспортировку продукции в 53 страны. Среди направлений – страны Азии, Африки, Европы, Латинской Америки.

Автор:
Татьяна Гойденко