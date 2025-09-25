Запланована подія 2

Морський транспорт забезпечив понад 70% зовнішньої торгівлі ЄС

У 2024 році морський транспорт залишився головним каналом міжнародної торгівлі Європейського Союзу. Країни ЄС імпортували морем 1,1 мільярда тонн товарів з-поза меж ЄС на суму 1,251 трильйона євро. Експорт склав 0,5 мільярда тонн на 1,126 трильйона євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Євростат.

У фізичному вимірі морський транспорт домінував: на нього припадало 75,6% усього імпорту та 73,7% експорту за вагою.

Водночас у вартісному обчисленні частка була нижчою — 51,3% від вартості імпорту та 43,6% від вартості експорту.

Інші види транспорту відігравали меншу роль:

  • залізничні перевезення забезпечили 3,1% імпорту та 2,9% експорту за обсягом, але лише 1,5% і 1,3% відповідно за вартістю;
  • повітряний транспорт становив лише 0,2% імпорту та 2,8% експорту за вагою, проте забезпечив значно більшу частку за вартістю — 18,3% та 27,1% відповідно;
  • автомобільні перевезення мали частку 5,8% імпорту та 16,5% експорту за вагою, але за вартістю показники були суттєво вищими — 20,4% та 24,0%.

Таким чином, морський транспорт залишається ключовим для торгівлі ЄС у фізичному обсязі, тоді як автомобільні та авіаперевезення відіграють важливішу роль у вартісному вимірі.

Додамо, 120 мільйонів тонн вантажів перевезено українським морським коридором. Він забезпечує постійне транспортування продукції до 53 країн. Серед напрямків – країни Азії, Африки, Європи, Латинської Америки.

Автор:
Тетяна Гойденко