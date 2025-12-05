Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мошенничество "аграрного фонда" на фиктивной технике: инвесторов обманули на 12 млн грн

агротехника
Инвестиции в агротехнику обернулись мошенничеством / Depositphotos

Правоохранители сообщили о подозрении владельцу и директору общества, организовавших масштабную мошенническую схему. Они завладели средствами граждан на сумму более 12 миллионов гривен под видом инвестиций в сельскохозяйственную технику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Рекламировали чужую технику

Следствием установлено, что подозреваемые активно призывали граждан вкладывать деньги в якобы выгодный бизнес по закупке агротехники из Соединенных Штатов Америки для последующей сдачи ее в аренду или продажу.

Для привлечения средств общество развернуло активную рекламную кампанию в социальных сетях, включая YouTube, Telegram и Instagram. В видеороликах они демонстрировали чужую технику, не имеющую никакого отношения к их проекту, и рассказывали о высоких доходах, которые якобы уже получили их инвесторы.

В результате этой преступной деятельности общество под видом инвестиций завладело средствами 23 пострадавших. Однако инвесторы так и не получили ни обещанной сельскохозяйственной техники, ни никаких доходов.

Приговор

Действия собственника и директора предприятия квалифицированы по ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Ранее полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен. Была разоблачена преступная организация, которая под видом продажи дизельного горючего и минеральных удобрений обманывала предпринимателей и фермеров.

Автор:
Татьяна Бессараб