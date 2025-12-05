Мошенничество "аграрного фонда" на фиктивной технике: инвесторов обманули на 12 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении владельцу и директору общества, организовавших масштабную мошенническую схему. Они завладели средствами граждан на сумму более 12 миллионов гривен под видом инвестиций в сельскохозяйственную технику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Рекламировали чужую технику

Следствием установлено, что подозреваемые активно призывали граждан вкладывать деньги в якобы выгодный бизнес по закупке агротехники из Соединенных Штатов Америки для последующей сдачи ее в аренду или продажу.

Для привлечения средств общество развернуло активную рекламную кампанию в социальных сетях, включая YouTube, Telegram и Instagram. В видеороликах они демонстрировали чужую технику, не имеющую никакого отношения к их проекту, и рассказывали о высоких доходах, которые якобы уже получили их инвесторы.

В результате этой преступной деятельности общество под видом инвестиций завладело средствами 23 пострадавших. Однако инвесторы так и не получили ни обещанной сельскохозяйственной техники, ни никаких доходов.

Приговор

Действия собственника и директора предприятия квалифицированы по ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Ранее полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен. Была разоблачена преступная организация, которая под видом продажи дизельного горючего и минеральных удобрений обманывала предпринимателей и фермеров.