- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Мошенничество "аграрного фонда" на фиктивной технике: инвесторов обманули на 12 млн грн
Правоохранители сообщили о подозрении владельцу и директору общества, организовавших масштабную мошенническую схему. Они завладели средствами граждан на сумму более 12 миллионов гривен под видом инвестиций в сельскохозяйственную технику.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Рекламировали чужую технику
Следствием установлено, что подозреваемые активно призывали граждан вкладывать деньги в якобы выгодный бизнес по закупке агротехники из Соединенных Штатов Америки для последующей сдачи ее в аренду или продажу.
Для привлечения средств общество развернуло активную рекламную кампанию в социальных сетях, включая YouTube, Telegram и Instagram. В видеороликах они демонстрировали чужую технику, не имеющую никакого отношения к их проекту, и рассказывали о высоких доходах, которые якобы уже получили их инвесторы.
В результате этой преступной деятельности общество под видом инвестиций завладело средствами 23 пострадавших. Однако инвесторы так и не получили ни обещанной сельскохозяйственной техники, ни никаких доходов.
Приговор
Действия собственника и директора предприятия квалифицированы по ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.
Ранее полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен. Была разоблачена преступная организация, которая под видом продажи дизельного горючего и минеральных удобрений обманывала предпринимателей и фермеров.