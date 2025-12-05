Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Шахрайство "аграрного фонду" на фіктивній техніці: інвесторів ошукали на 12 млн грн

агротехніка
Інвестиції в агротехніку обернулися шахрайством / Depositphotos

Правоохоронці повідомили про підозру власнику та директору товариства, які організували масштабну шахрайську схему. Вони заволоділи коштами громадян на суму понад 12 мільйонів гривень під виглядом інвестицій у сільськогосподарську техніку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Рекламували чужу техніку

Слідством встановлено, що підозрювані активно закликали громадян вкладати гроші у нібито вигідний бізнес із закупівлі агротехніки зі Сполучених Штатів Америки для подальшої здачі її в оренду або продажу.

Для залучення коштів товариство розгорнуло активну рекламну кампанію в соціальних мережах, зокрема YouTube, Telegram та Instagram. У відеороликах вони демонстрували чужу техніку, яка не мала жодного стосунку до їхнього проєкту, та розповідали про високі прибутки, які вже нібито отримали їхні інвестори.

Унаслідок цієї злочинної діяльності товариство під виглядом інвестицій заволоділо коштами 23 постраждалих. Проте, інвестори так і не отримали ані обіцяної сільськогосподарської техніки, ані жодних прибутків.

Вирок

Дії власника та директора підприємства кваліфіковано за ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Раніше поліція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень. Було викрито злочинну організацію, яка під виглядом продажу дизельного пального та мінеральних добрив ошукувала підприємців та фермерів. 

Автор:
Тетяна Бесараб