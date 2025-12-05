Шахрайство "аграрного фонду" на фіктивній техніці: інвесторів ошукали на 12 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру власнику та директору товариства, які організували масштабну шахрайську схему. Вони заволоділи коштами громадян на суму понад 12 мільйонів гривень під виглядом інвестицій у сільськогосподарську техніку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Рекламували чужу техніку

Слідством встановлено, що підозрювані активно закликали громадян вкладати гроші у нібито вигідний бізнес із закупівлі агротехніки зі Сполучених Штатів Америки для подальшої здачі її в оренду або продажу.

Для залучення коштів товариство розгорнуло активну рекламну кампанію в соціальних мережах, зокрема YouTube, Telegram та Instagram. У відеороликах вони демонстрували чужу техніку, яка не мала жодного стосунку до їхнього проєкту, та розповідали про високі прибутки, які вже нібито отримали їхні інвестори.

Унаслідок цієї злочинної діяльності товариство під виглядом інвестицій заволоділо коштами 23 постраждалих. Проте, інвестори так і не отримали ані обіцяної сільськогосподарської техніки, ані жодних прибутків.

Вирок

Дії власника та директора підприємства кваліфіковано за ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Раніше поліція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень. Було викрито злочинну організацію, яка під виглядом продажу дизельного пального та мінеральних добрив ошукувала підприємців та фермерів.