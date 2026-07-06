Мошенничество с солнечной электростанцией: государству нанесли ущерб на 880 тыс. грн

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили схему незаконного получения средств по “зеленому” тарифу, по которой государству нанесли ущерб почти 880 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области.

Схема незаконных выплат

По данным следствия, к организации схемы незаконного получения выплат по "зеленому" тарифу причастны физическое лицо-предприниматель, занимавшееся технической инвентаризацией недвижимости, и владелица земельного участка с установленной солнечной электростанцией.

Правоохранители установили, что предприниматель изготовила технические паспорта с заведомо ложными данными о якобы разделе одного частного домохозяйства на три отдельных объекта недвижимости. На самом деле, такого разделения не произошло, однако на основании этих документов в государственные реестры внесли недостоверные сведения о существовании трех отдельных домовладений.

По версии следствия, использование поддельных документов позволило владелице земельного участка заключить дополнительные договоры купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу и обойти законодательные ограничения по максимально допустимой мощности генерирующих установок для частных домохозяйств. В результате, по данным правоохранителей, было незаконно получено около 880 тыс. грн бюджетных средств.

В рамках расследования следователи Шепетовского районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления СБУ и процессуального руководства прокуратуры сообщили о подозрении физлицу-предпринимателю. Ей инкриминируют подделку официальных документов, а также пособничество в мошенничестве, совершенном в больших размерах.

Владельцы земельного участка объявлено подозрение по статьям о мошенничестве в крупных размерах, использовании поддельных документов и легализации средств, полученных преступным путем.

Кроме того, правоохранительные органы проверяют возможную причастность должностных лиц одного из энергоснабжающих предприятий к реализации этой схемы. Досудебное расследование продолжается.

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